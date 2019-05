Casado acusa a PNV de ser "muleta" de PSOE porque es como "la banca, que intenta ganar cuando hay bancarrota"

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha advertido a los vascos de que el PNV es la "muleta" de PSOE porque es como "la banca, que intenta ganar cuando hay bancarrota", y ha denunciado al "nacionalismo insaciable" que, bajo su supuesto "pragmatismo", esconde "un egoísmo aderezado de xenofobia". Además, ha realizado un llamamiento a la reflexión de los electores de Ciudadanos y Vox, cuya división de voto ha llevado al PP a perder su representación por Álava.

Casado ha clausurado este lunes en Bilbao un mitin en el que han intervenido el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso; la candidata a diputada general por Vizcaya, Amaya Fernández; el candidato al Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos; y la candidata a la Alcaldía de Bilbao, Raquel González. Previamente, ha visitado la lonja electoral los populares y ha dado un paseo por la capital vizcaína.

El líder del PP ha arremetido contra el PNV, "que siempre juega a ser la banca, que siempre intenta ganar cuando hay bancarrota". "El PNV intenta ocultar que es la muleta del PSOE. Gracias al PNV hubo una moción de censura, con una gran irresponsabilidad e ingratitud (hacia el Ejecutivo de Mariano Rajoy)", ha añadido, para recordar que "cambiaron de chaqueta en unos días".

Pablo Casado ha criticado que los jeltzales "no tienen principios ni nunca los ha tenido porque el nacionalismo es insaciable". "Lo llaman pragmatismo, pero es un egoísmo aderezado por cierto clasismo, en el mejor de los casos, o por cierta xenofobia, en el peor de los casos", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que al PNV "le duele mucho" que el PP venga ahora a decir que "son la muleta del PSOE". "En esta campaña han sido suaves con el PSOE y tremendamente firmes con el PP, con el que negociaron los PGE", ha remarcado.

El líder popular ha dicho que ya los jeltzales ni esperan a que el PSOE les llame, sino que "dan por hecho que apoyarán a Pedro Sánchez" porque "les conviene, quizá por mala conciencia de tener que mirar al PP y decirle por qué, en apenas unos días, pasaron de pactar los PGE a entregarse a los brazos de Pedro Sánchez".

Por ello, ha dicho a los vascos que, cuando vayan a votar, sepan que el PNV "es la muleta de Sánchez", y les "engañan con que gestionan muy bien", pero "es parte de la Matrioshka, de la muñeca rusa de Sánchez".

"Pedro Sánchez es la más grande, pero, dentro, están Podemos, ERC, PNV y Bildu. Lo vamos a ver en la negociación de la Mesa del Senado, en la negociación de los asientos en el Congreso, porque la banca siempre gana, incluso en contra de los jugadores, en este caso, en contra de los vascos", ha aseverado.

No obstante, ha advertido de que, "llega un momento en el que, tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe, que ya no hay infraestructuras, ya no hay competencias, ya no hay capacidad de mantener un Estado autonómico con más devolución de espacios a las comunidades autónomas".

"Al final lo que se resiente es la propia viabilidad del Estado. Por tanto, la viabilidad económica y social de nación española, de la que el País Vasco es parte fundamental, fundacional e imprescindible", ha añadido, para apuntar que, aunque el PNV "aquí juegue a pragmático", son como "los de Cataluña y Navarra".

También ha criticado a Vox, a quien se ha referido como "los amigos de Le Pen, de Alternativa por Alemania y de los brexites", y ha lamentado la división de la derecha en España y, en concreto en Álava, donde Javier Maroto (PP), ha perdido el escaño en favor de EH Bildu.

Por ello, ha pedido una reflexión a votantes de Cs y de la formación de Santiago Abascal. También ha criticado que el partido naranja se haya sumado a teoría de la "geometría variable" y pretenda pactar con el PSOE donde haya "disidentes" de Sánchez o si abandona los pactos con los nacionalistas.

ACUERDOS DE SÁNCHEZ

El presidente del PP ha advertido de que ya han dicho durante toda la campaña que Pedro Sánchez "se disfrazaba de moderado, pero ya tenía el pacto suscrito con Podemos y ERC" porque "ya lo hicieron con Maragall y con Montilla hace ocho años" y ha recordado que Oriol Junqueras desde la cárcel "ya dijo que iba a votar" al líder del PSOE, mientras Arnaldo Otegi, "en la cena de Navidad con Idoia Mendia (PSE-EE), ya decía que lo bueno sería que los socialistas se entendieran" con ellos.

Pablo Casado ha denunciado "el cinismo" de los socialistas porque Sánchez no ha dicho "nada" sobre los pactos que, a su juicio, ya tiene cerrados, y mientras lleva varias semanas pidiéndoles que se abstengan en su investidura.

En este sentido, ha vuelto a referirse a él como el presidente "más radical de la historia de la democracia", que ha intentado "conquistar la moderación centrista". Además, ha recordado que "los chicos de la gasolina", en alusión a EH Bildu, fueron "claves" en la moción de censura que aupó al actual presidente del Gobierno, y pueden volver a serlo.

ETA

El líder de los populares ha señalado que no pueden dejar que "se blanquee la historia criminal de ETA" porque supone "teñir de negro la historia de la libertad de España". "No es una cuestión de recrearnos en lo mal que lo hemos pasado, sino en lo mucho que habéis hecho (los populares vascos), en lo mucho que hemos sido capaces de lograr y, al final, no nos van a privar de esa derrota sin paliativos (a ETA), que dejó vencedores y vencidos", ha apuntado.

A su juicio, esto no puede quedar en el olvido porque "es una historia que merece la pena, y cuyo final todavía se tiene que escribir en letras de oro", las de las que víctimas mortales de ETA. "Si perdemos eso, el PP no habría tenido sentido", ha aseverado.

Pablo Casado ha afirmado que no quiere que se impongan "el silencio y la 'omertá nacionalista'" o lo del "árbol y las nueces", porque, al final, eso "se convierte en complicidad", como la que ha mantenido, en su opinión, el PNV.

Casado ha señalado que incluso gente que le quiere le ha dicho esta campaña que "el terrorismo o las víctimas del terrorismo ya no dan un voto". "Pues me tendré que dedicar a la poesía porque yo estoy en política por ellos", ha apuntado, en referencia a los populares que se enfrentaron al terrorismo en el País Vasco.

OTEGI

El líder del PP ha recordado que, "por desgracia", aún hay quien "intenta ocultar eso" y quien, como Arnaldo Otegi, sale en ruedas de prensa para decir que "van a ser decisivos y fundamentales, y hay que poner el foco en Pablo Casado". "Viniendo de Otegi y aquí en Bilbao, no es una cosa que le agrade mucho escuchar a mi madre", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que se les eche "la culpa" a los populares porque "son tan antipáticos que hasta recuerdan que han matado". "Tenemos unos malos modos, es que les recordamos que han matado a 800 inocentes", ha ironizado.

Además, ha subrayado que "pillan" al histórico dirigente de ETA Joseba Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y les molesta que recuerden que asesinó a seis niños y que "celebraban con champán y gambas atentados como el de la casa cuartel de Zaragoza, que no quedó ni los cimientos". "¡Qué partido más poco eficaz en las urnas! porque hablamos de lo que pasó y de lo que intentan que se borre", ha apuntado.

Casado ha destacado que "nadie del Gobierno ni nadie que no sea del PP ha dicho nada sobre que en el pueblo de 'Josu Ternera' (en Miravalles) estuvieran celebrándole en el día de ayer como si fuera un 'gudari (soldado vasco)'". "Hay que tener cuajo. Por mucho que quieras a tu vecino, si es un asesino y si ha matado niños, lo mínimo que puedes hacer es callarte", ha manifestado.

Por ello, ha concluido que le preocupa "mucho esa 'masa madre' que pueda salir de ese cruce de alianzas entre proetarras, independentistas, que a la vez son los que quieren apoyar a Sánchez, que ya tiene un pacto con Podemos".