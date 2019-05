Casado asegura que Sánchez y Junqueras "ya han pactado escaños en una investidura a cambio de indultos"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, está convencido de que ya existe un acuerdo entre el PSOE y las fuerzas independentistas catalanas para que éstas apoyen la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que los políticos encarcelados sean indultados por el Ejecutivo en el caso de que finalmente el Tribunal Supremo les condene por su participación en el procés.

"Ya han pactado escaños en una investidura a cambio de indultos", ha asegurado tajante el líder de los populares durante un acto en Barcelona. Ese supuesto acuerdo se evidenció, según él, en las palabras que se cruzaron el presidente del Ejecutivo en funciones y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ayer en el Congreso, durante la sesión de constitución de las Cortes.

"A mí me preocupa que Sánchez le diga a Junqueras que no se preocupe cuando tiene al Supremo juzgándole por dar un golpe al Estado. Al final todo esto conduce a lo que venimos viendo desde hace meses: si Sánchez no rechazó la posibilidad de indultar a los presos independentista y ayer le dice a Junqueras 'no te preocupes', se evidencia que de aquí al 26M van a ocultar lo que ya han pactado, que son escaños en una investidura a cambio de indultos", ha zanjado.

Casado también ha cargado contra la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por su actitud ante las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por algunos diputados de ERC y de Junts. El PP ha exigido que la Mesa de la cámara se reúna de inmediato para estudiar esas promesas, y ha criticado que Batet haya tardado en convocarla: "Me da la sensación de que está esperando a que pasen las elecciones autonómicas y municipales para seguir enseñando las cartas que tienen en la negociación con los independentistas".

En opinión del líder del PP lo sucedido ayer en el Congreso "fue un esperpento no solo por la semejanza física del presidente de la mesa de edad con Valle Inclán sino por los espejos cóncabos que se vieron en cada una de las actitudes de los independentistas y por la connivencia incluso con la complicidad del PSC, que es ahora quien manda en el PSOE, ante esas conductas absolutamente inaceptables".

"Pensamos que hay varios diputados que no lo son a día de hoy porque han utilizado fórmulas que no son aceptables. Hay que revisarlo y si no han adquirido su condición de parlamentarios se deberían convocar nuevas sesiones", ha concluido.

"Ayer vimos un auténtico escarnio a la democracia española porque hubo diputados que acataron la Constitución como presos políticos, reivindicando el 1 de octubre u otros que se amparaban en la supuesta república catalana. Eso no es un imperativo legal, es una ofensa legal y una humillación a la Constitución", zanjaba.