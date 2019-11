Casado acusa a Sánchez por "contemporizar" con el régimen de Maduro en Venezuela y enviar a los Reyes a Cuba

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha acusado este sábado al candidato socialista, Pedro Sánchez, de "contemporizar" con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, al tiempo que ha criticado que el Gobierno en funciones haya decidido enviar a los Reyes a Cuba un días después de las elecciones generales del 10 de noviembre.

"Ni con la Venezuela de Maduro ni con el régimen castrista, que es el que ha creado el sistema bolivariano desde la época de Chávez. Un poco de respeto a la historia de España, señor Sánchez", ha afirmado Casado en una comida-mitin en Lalín (Pontevedra) junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a la que han acudido unos 1.500 militantes y cargos del partido, entre ellos, la expresidenta del Congreso, Ana Pastor.

Casado ha señalado que hoy "sentía verdadera vergüenza" al escuchar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está "planteando sancionar a España por sus contemporizaciones con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro". Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han insistido en negar la supuesta disposición de EEUU a sancionar a España por los fondos de Venezuela en el Banco de España, como se ha publicado varios medios de comunicación.

"YO SENTÍA VERGÜENZA"

Además, ha recriminado a Sánchez que vaya a "forzar a los Reyes de España a visitar la dictadura cubana un día después de las elecciones" y ha dicho que al leer esta información también "sentía vergüenza". "Ésa no es la España solidaria que está al lado de las democracias. Esa no es la España que alzaba la voz contra los dictadores, los vivos también. Ésa no es la España que era una referencia en Iberoamérica para defender las libertades y el Estado de Derecho", ha proclamado.

En este sentido, el presidente del Partido Popular ha subrayado que, a partir del 10 de noviembre si gana las elecciones generales, apostará por recuperar la España que es un "faro de libertad, un faro de democracia y un faro de prosperidad", que además está "con los disidentes" y "con los opositores" frente "a los dictadores".

Tras referirse a los cubanos y los venezolanos que están malviviendo en esos países, ha señalado que el PP "jamás" estará al lado de un "régimen" como el venezolano que, "según Naciones Unidas, ha asesinado a 7.000 personas, ha torturado y violado en las cárceles a disidentes políticos y ha hecho que tres millones de venezolanos tengan que emigrar por hambre".

LA CUMBRE DEL CLIMA

En su intervención, el líder del PP ha aludido también a la decisión del Ejecutivo socialista de "aceptar" que la Cumbre del Clima se celebre en Madrid el próximo mes de diciembre -tras ser suspendida por las protestas que se están celebrando en Chile-- y ha añadido que el PP ya ha dicho que "apoya" esa decisión.

De hecho, ha subrayado que ya ha llamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que se pongan "a disposición" del Gobierno socialista en funciones para la organización de una Cumbre del Clima que ha calificado de "fundamental".

Eso sí, ha dicho que el PSOE no les va a dar "lecciones de medio ambiente" porque, según ha recalcado, fue el PP el que creó un ministerio sobre esta materia, el que ratificó el protocolo de Kioto, aprobó los acuerdos de París y los objetivos de desarrollo del Milenio, y que también "prohibió los plásticos que tanto preocupan a los jóvenes".

"Le pido a Sánchez que, además de albergar cumbres que se tienen que ir de Chile por problemas de disturbios en las calles, ya de paso arregle la violencia en las calles de Barcelona. No dar lecciones en Chile y no garantizar el orden público en las calles de nuestra querida Cataluña", ha concluido.