Casado, a Sánchez: "Su investidura es la historia de un gran fracaso y la responsabilidad es en exclusiva suya"

"Su investidura es la historia de un gran fracaso, y las consecuencias son en exclusiva responsabilidad suya". Esa ha sido este jueves la reacción del líder del Partido Popular, Pablo Casado, a la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición que ha avocado al fracaso a la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez.

Con esas palabras se ha dirigido Casado a Sánchez a quien ha acusado de protagonizar "un espectáculo bochornoso". A su juicio, las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE han supuesto un "zoco de vanidades". "No sabemos quién ha perdido ese regateo", ha lamentado.

"Para este viaje no hacían falta esas alforjas. Todo ha sido una encarnizada lucha de poder con sus socios de hace 15 años, solo les han importado los cargos y las prevendas de un Gobierno hipertrofiado", ha lamentado, antes de remachar: "Han demostrado que son incapaces de pactar para construir".

Casado ha acusado a Sánchez de pasar "de un Gobierno Frankestein a una parodia del Jovencito Frankestein". "Solo pacta con quienes quieren abolir monarquía, quien justifica el zarpazo de ETA, la anexión de Navarra y defiende la dictadura de Cuba y Venezuela".

El líder del PP ha insistido en que su partido ha "tendido la mano para dar estabilidad a España con once pactos de Estado". Pero ha recordado que su grupo no puede "firmar un cheque en blanco" al PSOE. "No puede pretender seguir jugando a la ruleta rusa con nuestro futuro y que nosotros pongamos la bala", ha zanjado.

"Hoy es un día triste porque se ha pasado de una moción de censura al Gobierno a una moción de censura al Estado", ha agregado para terminar: "Usted y su partido merecen nuestro respeto pero su candidatura y su apoyo no merecen nuestro apoyo. Nosotros solo nos debemos a España y su gobierno sería una amenaza para su futuro.