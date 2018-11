Casado denuncia la "complicidad" del Gobierno con "los delitos de los independentistas" y respalda a la Fiscalía

El líder del PP, Pablo Casado, considera que la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar a los líderes independentistas de rebelión demuestra la "complicidad" del Gobierno de Pedro Sánchez, con "los delitos de los independentistas". "Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o con la complicidad del Gobierno de España que no solo no hace nada, sino que entorpece labor de la Abogacía", ha asegurado este viernes el presidente de los populares.

Durante su intervención en la inauguración de la Unión Intermunicipal del PP, en Málaga, Casado ha criticado que la Abogacía del Estado ha recibido "de forma infame" la "orden del Gobierno para no plantear el delito de rebelión". "No culpamos a la Abogacia del Estado que tiene excelentes profesionales que me consta que están abochornados. Hay incluso altos cargos de la Abogacíaia que se han negado a firmar ese papel", ha asegurado el líder del PP.

Desde el PP, ha dicho Casado, están "con la Fiscalía porque sí ha cumplido con su obligación". Por contra, ha dicho que su partido "no va a tolerar que un Gobierno como el de Sánchez ponga en jaque la estabilidad y a dignidad del reino de España por el mandato de los independentistas".

Desde Ciudadanos, por su parte, han presentado este viernes una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a rechazar la "impunidad" de los políticos y a no conceder indultos ni ningún otro "privilegio" a los líderes independentistas que acaben siendo condenados por el Tribunal Supremo.

El partido de Albert Rivera considera que los procesados "no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento" por los delitos de los que se les acusa y aseguran "que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer". Por tanto, según Ciudadanos, "no tendría mucho sentido suprimir o acortar las penas" que los tribunales les puedan imponer.