Casado dice que es "inaceptable" la agenda de desbloqueo de Sánchez: "Los pirómanos no apagan los fuegos"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado que es una "afirmación inaceptable" la agenda de desbloqueo para España que ha planteado este domingo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Alguien que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero. Igual que los pirómanos no apagan los fuegos los que llevan bloqueando conscientemente la situación política no pueden engañar diciendo que si se les vota van a desbloquear la situación", ha criticado este domingo Casado durante la presentación de la candidatura del PP por Madrid al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones del 10 de noviembre.

Ha recriminado a Sánchez, en un tono más duro que en sus últimas intervenciones, que tras las elecciones del 28 de abril ha pretendido ser un "presidente súbito" y ha criticado también su personalidad "disociada" por decir fuera de España cuestiones sobre la situación económica que no reconoce cuando vuelve al país.

Junto al monumento a Alfonso XII del Parque de El Retiro, donde los candidatos han posado para la foto de familia, Casado ha puesto como ejemplo la época de este monarca por ser "la restauración" de la España de la "reconciliación" después de años de luchas fratricidas y ha apostado por el bipartidismo y el "turnismo" de partidos para garantizar la estabilidad.

"Nosotros somos el único proyecto que une a los españoles", ha afirmado Casado en este acto de precampaña, en el que afirmado que España está "desunida" y sufre una "fractura social, económica y generacional" que cree que solo el PP será capaz de solucionar, mientras que el PSOE solo conseguirá ampliarla.

"Sánchez tiene mucho ego y yo mucho equipo"

Para Casado, Sánchez "tiene mucho ego" mientras que él, como líder del PP, lo que tiene es "mucho equipo" para volver a gobernar. Por eso, ha advertido de que no va entrar a los "señuelos" de la izquierda, como las medidas sobre las pensiones o el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PER), sino que pondrá en valor la gestión realizada por los distintos Gobiernos del PP y se centrará en el programa económico y las medidas para la creación de empleo.

En este sentido, ha retado a Sánchez a un "cara a cara", un debate electoral entre los dos líderes que considera que tienen opciones de gobernar, para hablar fundamentalmente de economía, pero también de cuestiones sociales y territoriales y le ha reprochado que diga que el PP es poco creíble en materia económica. Así, ha insistido en que no va a "tolerar" que el PSOE intente dar al PP lecciones de economía cuando es el partido que hizo que España estuviera "al borde del rescate".

Casado se ha mostrado convencido de que el PP va a "ganar" las elecciones porque, según ha destacado, algunas encuestas ya le dan en Madrid "un empate" con el PSOE y ha puesto la lista de candidatos por esta circunscripción como demostración de que su partido "está preparado para volver al Gobierno".