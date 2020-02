Castells dice que en la mesa sobre Cataluña defenderá la posición del Gobierno, que es constitucionalista

El ministro de Universidades, Manuel Castells, promovido al Gobierno por En Comú, ha asegurado este viernes que en la mesa de diálogo sobre Cataluña que arrancará la próxima semana, y de la que él forma parte, defenderá la posición del Gobierno. "Todos en el Gobierno somos constitucionalistas", ha aseverado.

Así ha respondido, en los pasillos del Congreso, al ser preguntado sobre la posición que adoptará cuando en esa mesa de diálogo se hable del referéndum de autodeterminación, una exigencia del independentismo catalán que hasta ahora había venido defendiendo.

"Mi posición será la del Gobierno", ha comenzado respondiendo a los periodistas, incidiendo en que él, al igual que todos los ministros del Ejecutivo, prometieron la Constitución al tomar posesión de su nuevo cargo y que, por tanto, "somos todos constitucionalistas".

FORMO PARTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, NO DEL CATALÁN

Preguntado entonces si no defenderá el referéndum, el titular de Universidades ha insistido en que defenderá la postura del Gobierno que se tendrá que "consensuar" con la otra parte. "Pero yo formo parte del Gobierno español, no del catalán", ha apostillado.

En todo caso, Castells ha subrayado que, tal y como aseguró el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se informará "con transparencia" a los ciudadanos de los resultados de esas reuniones de la mesa de diálogo entre los ejecutivos central y catalán.

Castells ha comparecido este viernes en la Comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de las líneas generales de actuación de su Ministerio en esta legislatura y allí los grupos parlamentarios también le han recordado las opiniones que ha venido escribiendo y expresando en defensa del referéndum de autodeterminación.

En su respuesta, el ministro ha querido dejar claro que "no se arrepiente de nada" de lo que "textualmente" ha dicho o escrito y que no ha cambiado el espíritu, aunque sí algunas cosas "muy concretas" que no ha citado.

Ahora bien, ha subrayado que, ahora como ministro pero también como integrante de la mencionada esa de diálogo, va a negociar "en nombre del Gobierno y a defender la Constitución" que ha prometido como todos sus compañeros.

HAY "UNIDAD DE CRITERIO"

"Cualesquieran que sean mis opiniones subjetivas, que ahora no están tan alejadas, en este momento, y como ministro, voy a defender la Constitución española y a partir de ahí negociamos", ha insistido Castells, para quien, no obstante, la Carta Magna se puede interpretar "de muchas maneras".

Eso sí, el titular de Universidades ha querido dejar claro la mesa de diálogo no es una comisión de partidos sino de gobiernos y que en el español existe una "unidad de criterio" pese a que pueda haber "discusión y diferencias de apreciación". "No somos robots y no tenemos necesariamente una idea preconcebida en todo; eso es parte de la diversidad interna, que no partidista, de este Gobierno", ha apostillado.