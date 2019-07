Villegas descarta que vayan a 'rodar cabezas' ahora en Ciudadanos ya que eso solo es potestad de Rivera

José Manuel Villegas ha querido rebajar la expectación que ha despertado la próxima reunión del Consejo General, máximo órgano entre Asambleas de Ciudadanos, convocado por sorpresa para el 29 de julio. Según ha explicado, el fin de esos "cambios estatutarios" anunciados en el orden del día se refieren a la necesidad de ampliar la Ejecutiva hasta un máximo de 50 miembros -ahora son 34- "para adaptarnos a la nueva realidad tras el crecimiento del partido" después de las elecciones.

"Esa va a ser la única reforma de calado en los Estatutos", ha señalado Villegas, que a continuación ha añadido que no sabe "si habrá algún retoque formal" más. Según los estatutos actuales, los ceses en el partido corresponde decidirlos a su presidente, es decir, a Albert Rivera. Y, de momento, no parece que el líder del partido quiera echar más sal en la herida que ya hay abierta en Ciudadanos, aunque nadie puede descartar que lo haga más adelante.

Villegas ha dicho que esa ampliación del órgano de dirección busca "incorporar nuevos perfiles", como el de Marcos de Quinto, que ya fue incluido en la Ejecutiva tras la dimisión de Toni Roldán. A su nombre se sumarán los de otros independientes, como Edmundo Bal o Joan Mesquida, que se acaban de afiliar al partido.

A pesar de que el fin de esas reformas no va a ser ahora de calado, no se descarta que más adelante Rivera decida remodelar el núcleo duro de la Ejecutiva, la llamada Comisión Permanente, que está formada por una docena de dirigentes de su confianza.

"Los ceses –ha recordado Villegas– no se votan en el Consejo General. No es de su competencia y si algún momento los hay en la historia del partido no tiene por qué votarse".

El secretario general ha aclarado que también el Consejo General va a sufrir una reforma para que pueda ser convocado "de urgencia" en un plazo de siete días y no de quince como hasta ahora.

De la Torre, en "periodo de reflexión"

En su comparecencia ante los periodistas en la sede del partido, Villegas ha desvelado que habló el pasado viernes por la tarde con Francisco de la Torre, secretario de Programas de Cs Madrid y diputado por esta circunscripción –fue de dos en la candidatura de Rivera en las anteriores elecciones– y "ni me presentó su dimisión ni puso su cargo a disposición de la Ejecutiva". "Me comunicó lo mismo que ha puesto vía Twitter que está en periodo de reflexión" para decidir si abandona el proyecto o no.

Además, el Consejo General se reunirá el próximo miércoles, día 17, para aprobar la presentación de Ciudadanos a la elecciones de Catalunya ante la posibilidad de que se celebren en otoño después de la sentencia del procés, y para poner en marcha el proceso de primarias con el fin de designar candidato a la Generalitat.

Al día siguiente, día 18, la Ejecutiva las convocará para que los aspirantes puedan hacer campaña y votar entre los días 24, 25 y 26 de este mes y "en agosto tener ya candidato". Villegas no ha querido adelantar si Lorena Roldán se postulará pero ha destacado "el papel brillante que está haciendo como portavoz en el Senado.

El número dos de Rivera se ha referido también a las llamadas que Pedro Sánchez ha asegurado haber hecho a Rivera para volver a convocarle a una reunión para hablar de su investidura, sin que al parecer el líder de Ciudadanos las haya cogido. "Desconozco si Rivera ha recibido ese tipo de llamadas pero hay muchos otros medios para ponerse en contacto, como los gabinetes de prensa", ha señalado. Ciudadanos no se moverá de su 'no' a la investidura.

A la reunión de este lunes no ha acudido Rivera que sigue convaleciente en su domicilio después de varios días hospitalizado por una gastroenteritis.