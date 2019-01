Comienza la reunión de la Internacional Socialista que abordará la crisis de Venezuela

El Consejo de la Internacional Socialista (IS) comenzó este lunes una reunión de dos días en Santo Domingo, en la que se discutirá la grave crisis que atraviesa Venezuela, según adelantó el presidente para América Latina y el Caribe de la entidad, el canciller dominicano, Miguel Vargas.

Aunque el tema no forma parte de la agenda oficial del evento, Vargas explicó a la prensa que este asunto será debatido y que, es "posible" que se emita una resolución en ese sentido.

"El tema de Venezuela siempre ha estado en la agenda de la IS como lo ha estado en la de la Organización de Estados Americanos y lo estuvo ahora en el Consejo de Seguridad de la ONU", agregó.

A la vez, apuntó, que en la cita "vamos a tocar toda la problemática de todas las regiones. Aquí están los cinco continentes y van a participar planteando las inquietudes, sugerencias y las recomendaciones a los temas que atañen a cada una de las regiones".

En ese sentido, señaló, que también se tocará la crisis de Nicaragua y la de otros países "que atraviesan por situaciones y problemáticas que son de interés de la IS".

El pasado 10 de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó posesión de su segundo mandato después de unas elecciones celebradas en mayo de 2018, que no fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional.

El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó el pasado miércoles presidente de su país, logrando un contundente respaldo de la mayoría de los gobiernos de América.

Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, dieron este sábado un ultimátum de ocho días de plazo a Maduro para que convoque elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán a Guaidó como presidente del país.

En la reunión de hoy y mañana de la IS participan delegaciones de más de un centenar de partidos políticos para debatir sobre multilateralismo y el fortalecimiento de la democracia.

En la inauguración intervinieron, además, de Vargas, el presidente de la IS, el ex primer ministro griego Yorgos Papandréu; el secretario general del organismo, el chileno Luis Ayala; y el presidente dominicano, Danilo Medina, quien asistió en calidad de invitado ya que su partido, el PLD, no pertenece a esta organización.

La reunión será clausurada mañana por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y vicepresidente de la Internacional Socialista (IS).

Sánchez llegará mañana a Santo Domingo y será recibido por el presidente Medina, con quien firmará acuerdos de colaboración, y al día siguiente emprenderá viaje a México para una visita de dos días.

La Internacional Socialista agrupa a partidos de todo el mundo y esta es la segunda vez que el país caribeño acoge la reunión del Consejo Mundial del organismo, tras la de 2009.