El pleno del Congreso, base de operaciones de Sáenz de Santamaría y Casado

Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, candidatos a la presidencia del PP, han hecho hoy del pleno del Congreso su base de operaciones para seguir sumando apoyos de cara al proceso de primarias que culminará el sábado con la elección, por parte de los compromisarios, del nuevo líder de su formación.

La comparecencia de Pedro Sánchez para explicar su programa de gobierno ha quedado eclipsada en la bancada del PP por el pulso entre el ex vicesecretario de Comunicación y la ex vicepresidenta del Gobierno, que han mantenido conversaciones con algunos de los pesos pesados del partido para lograr un mayor respaldo en el Congreso extraordinario de la formación política.

Durante el discurso inicial de Sánchez, que ha estado acompañado de un murmullo continuo proveniente de los escaños del PP, Casado ha aprovechado para recibir llamadas y mantener largas conversaciones con algunas de las caras más visibles del partido, entre las que se encontraba otro de los candidatos a la presidencia del PP, José Manuel García-Margallo, que cayó en primera vuelta.

Casado ha sido el diputado más buscado por sus compañeros, que se acercaban a hablar con él e, incluso, le pedían que se sentara cerca para poder charlar, mientras Sánchez, inalterable pese a la falta de atención de la mayoría de grupos parlamentarios, explicaba los planes de su Ejecutivo.

Entre los interlocutores que se iban turnando con Casado, siempre con cara sonriente, estaba el vicesecretario general, Javier Maroto; la ex ministra de sanidad Dolors Montserrat; el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, o el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, figuras del anterior gobierno de Mariano Rajoy.

Por su parte, Sáenz de Santamaría, tras una entrevista en RNE para insistir en "la unidad del partido", ha llegado algo más tarde al hemiciclo y se ha demorado un rato más en alcanzar su escaño mientras charlaba con la diputada Teresa de Lara.

La exvicepresidenta también ha querido compartir conversación con el ex ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo, y con los diputados Marta Escudero y Francisco Martínez.

Sin embargo, el momento más esperado ha ocurrido cuando Casado ha pasado junto a Sáenz de Santamaría para ocupar su escaño.

Un encuentro fotografiado por los informadores gráficos y que se ha resuelto con un leve roce del exvicesecretario en el hombro de Sáenz de Santamaría y, con una breve sonrisa por parte de ambos.

De esta burbuja de primarias en la que se encontraba toda la bancada del PP solo les ha sacado el discurso de su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, que ha logrado que el conjunto de diputados del PP aplaudiera, salvo los dos candidatos que continuaban ajenos a todo lo que ocurría en el pleno.

"Mantendré el orden" ha ironizado Hernando después de haber excedido su tiempo de intervención en la tribuna, algo que le ha recriminado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, llamándole al orden, y con lo que han bromeado el resto de los portavoces.

El discurso de Hernando, plagado de reproches al PSOE, también ha dado lugar al momento más tenso, cuando los diputados del PSOE y Unidos Podemos han acallado el discurso del portavoz con quejas y con el ruido que producían golpeando con las manos sus escritorios.

Una vez finalizada la intervención de Hernando, la mayoría de diputados del PP han huido en desbandada, incluidos Casado y Sáenz de Santamaría que después se han reunido en Génova.

Y es que, al menos en el PP, el debate no estaba hoy en la tribuna, sino en el voto de los compromisarios.

Miguel Ángel Rodríguez