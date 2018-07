Cospedal escenifica su apoyo a Casado, al que ve como "una magnífica opción"

"Creo que Pablo Casado puede ser una magnífica opción". Con estas palabras se ha expresado este lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha oficializado su apoyo a la candidatura de Pablo Casado tras quedarse eliminada de la carrera por la sucesión del PP el pasado día 5 en la votación de los afiliados.

Cospedal ha escenificado ese respaldo acudiendo al desayuno informativo que ha protagonizado Casado en Madrid. "Mi presencia aquí quiere decir que hoy el PP y nosotros tenemos que ofrecer a nuestros militantes y a nuestros votantes un proyecto ilusionante y de futuro. Un PP fuerte y unido, con convicciones tiene que estar preparado para luchar por España y por los españoles y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción", ha dicho a la entrada.

Casado, por su parte, se ha deshecho en halagos hacia la secretaria general de los populares. "Sigue siendo mi jefa y amiga y es una referencia indiscutible", ha señalado. Tal y como ha recordado, el vicesecretario conoció a Cospedal cuando era consejera de transportes de la comunidad de Madrid, a la que ya entonces consideró a la dirigente como joven pero "con experiencia y muy cercana a la gente". A su juicio, "no perdió esa cercanía" al llegar a otros mandos en el PP. Es una "política de raza" que "igual estaba en una cumbre de la OTAN" como ministra de Defensa, como "iba a un pueblo pequeño a interesarse por nuestros concejales". "Me siento plenamente identificado para compartir no solo equipos sino sobre todo valores", ha insistido.

Hasta ahora, la número dos del PP se había quedado al margen de la disputa entre el vicesecretario y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, pero su presencia en el acto se interpreta como un apoyo claro a Casado.