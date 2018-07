Cs pide al Gobierno que lidere el debate para reformar la euroorden

La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que "lidere el debate y la reforma de la euroorden para que, realmente, sea una herramienta eficaz de integración y cooperación judicial".

Arrimadas ha hecho este llamamiento durante su intervención en el Campus Joven de Verano de Cs, que se celebra desde hoy y hasta el próximo domingo en el Palacio de Congresos de la ciudad de Alicante, al que asisten alrededor de 450 jóvenes simpatizantes de todo el país y en el que participará mañana el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

La portavoz nacional de Cs se ha referido así a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera de rechazar la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont solo por el delito de malversación de fondos como pretendía la justicia alemana.

Según Arrimadas, la euroorden "no funciona bien", pero ha criticado que, ante esta situación, se escuchen "voces de jóvenes de otros partidos o candidatos que enseguida dicen que lo que hay que hacer es cerrar Europa".

"No, nosotros, los de Ciudadanos, los liberales, progresistas, europeístas, tenemos que ser aquellos que digan: vamos a reformar la euroorden", ha subrayado la portavoz nacional de Cs, justo antes de solicitar a Sánchez que lidere ese debate.

Según Arrimadas, su partido siempre va a ser de "los que defienden" la Unión Europea y ha incidido en que aún es "una obligación seguir construyendo esta realidad mágica y fantástica que es Europa".

"No vamos a ser de los que ponen trabas, porque ahí siempre se encuentran los mismos: los populistas y los nacionalistas, los que quieren volver a esa cosa tan antigua de identitarismo", ha apostillado.

La portavoz nacional de Cs ha insistido en que "eso es pasado" y ha abogado por "seguir luchando por la ciudadanía" y para que no haya discriminación "por apellido, raza o lengua".

Arrimadas ha participado también en una mesa redonda junto al secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo; el secretario general de Cs, José Manuel Villegas y el portavoz del grupo parlamentario de Cs, Juan Carlos Girauta, en el Campus Joven de Verano de Cs, donde, a preguntas de los asistentes, se ha referido al origen de la crisis política en Cataluña.

La portavoz nacional de Cs ha considerado que el Gobierno de España es "el que ha dejado de hacer su trabajo" y "el principal responsable".

Ha lamentado que "el bipartidismo siempre ha pactado con el nacionalismo" y ha abogado por seguir trabajando por acabar con esa dualidad entre PP y PSOE.

Preguntada sobre cómo "convencer" a los votantes nacionalistas de que "el proyecto común de España merece la pena", Arrimadas ha apostado por "no avergonzarse y no callarse" por no ser independentista.

Cuestionada sobre el futuro próximo en Cataluña, la portavoz de Cs ha asegurado que su partido tiene "capacidad para cambiarlo".

"La mejora alternativa al separatismo es, siempre, siempre, una España reformada. Como no la tenemos, como tenemos un bipartidismo de siempre, que necesita a Quim Torra (presidente de Cataluña) y Bildu para estar en La Moncloa, seguimos en este bucle que nos ha traído hasta aquí", ha manifestado.