Cuidado con la lotería de Navidad: que no te toque una estafa

A una semana del sorteo de la Lotería de Navidad las ventas de décimos aumentan, incluso en la administración virtual. Pero, cuidado, porque no todas son legales y la compra del número deseado puede ser una estafa, como alerta la Policía Nacional en un decálogo de recomendaciones para que no te timen.

Uno de los métodos más comunes de fraude es el 'phishing', que consiste en recibir una llamada o un mensaje que supuestamente proviene de una institución de confianza a la que suplantan la identidad y que nos informa de que hemos sido agraciado en un sorteo en el que no hemos participado.

Con esta estafa se pretende conseguir los datos privados y bancarios de la víctima o solicitar una transacción económica para cobrar el premio, explica a Efe Laura Garaboa, portavoz de la Policía Nacional.

Los estafadores también se hacen pasar en Internet por vendedores autorizados pero se pueden descubrir por sus bajos precios y porque el décimo no tiene los elementos de verificación correspondientes. Además las web fraudulentas no cuentan en su dirección web (URL) con los caracteres 'https', cuya "s" indica fiabilidad.

Asimismo, si no indican desde dónde se produce el envío postal de tu compra, el coste o no proporcionan un número de contacto fiable es posible que se trate de un intento de estafa.

A los engaños 'online' se suman los tradicionales como el típico "tocomocho", que consiste en abordar a la víctima por la calle con la excusa de tener un billete premiado y no poder cobrarlo. La víctima le da un dinero a cambio del boleto, que resulta ser falso.

Son los mayores los objetivos de esta modalidad, según recuerda la Policía, que advierte de que los estafadores son cada más profesionales, creíbles y rápidos y no dudan en acompañar a sus víctimas a su domicilio o banco para recibir el dinero.

Para evitar este tipo de fraudes y tener unas navidades tranquila, la Policía Nacional lanza diez consejos.

1. Compra los décimos de Lotería solo en sitios autorizados, ya sean establecimientos físicos u 'online'.

2. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionadas con ella y haz capturas de pantalla de la gestión.

3. Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que no conoces y en el que no has participado.

4. Comprueba que tu décimo tiene el logo, el código, el sello de la entidad expendedora y todos los elementos de verificación correspondientes.

5. Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica por escrito quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno.

6. Procura conservar el boleto en perfectas condiciones, ya que su deterioro puede darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses.

7. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes.

8. Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo. Además, debes comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado.

9. Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su método de actuación.

10. Y si no has caído en un fraude pero tienes datos sobre ello, informa a la Policía en www.policia.es/colabora.php.

Policía Nacional recordará estos consejos y este tipo de fraudes en sus redes sociales en Twitter (@policia), Facebook e Instagram (@policianacional) para que los ciudadanos no caigan en las tretas de los estafadores.

Por Alberto Borreguero