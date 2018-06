CyL, preocupada por la posición del Gobierno sobre el carbón, apela a una transición justa pero "no hacia el abismo"

La Junta de Castilla y León trasladará al Gobierno socialista de Pedro Sánchez su especial "preocupación" por el futuro del sector del carbón en la Comunidad Autónoma tras conocerse que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en 2025 la fecha "orientativa" para el fin del carbón en España, cinco años antes de lo previsto.

"Ya sabemos que hay que ir hacia una transición justa pero con alternativas serias y claras y no hacia el abismo con cinco años menos por capricho", ha advertido la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, que ha expuesto el riesgo de que se pierdan inversiones si se plantea ese escenario de cinco años menos, con el ejemplo concreto de las inversiones de Gas Natural Fenosa en La Robla (León) que serían rentables en el horizonte de 2030 pero no en el de 2025 en el que "en lugar de invertir ahora, cerraría".

En este sentido, la portavoz ha hecho un llamamiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que, si no quiere escuchar al Gobierno de Castilla y León, escuche a sus compañeros en Asturias y en Aragón que coinciden en esa petición de mantener un "tiempo razonable" que garantice esa transición justa ya que en el caso castellanoleonés están en juego más de 2.000 puestos de trabajo entre directos e inducidos, 1.200 relacionados con las centrales térmicas y unos 1.000 con la minería.

"Por muy justo que sea hay que trabajar con tiempo, diálogo y voluntad de llegar a acuerdos por el bien de las comarcas mineras", ha sentenciado la portavoz, que ha significado la labor del comisario de Energía y Medio Ambiente, el exministro Miguel Arias Cañete, respecto a la creación de un fondo específico que apoye las comarcas carboneras de España. Dicho esto, ha recordado también que Castilla y León es "la primera potencia" en energía eólica donde está "bien posicionada".

El carbón será uno de los temas de especial preocupación que trasladará la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación en un documento que remitirá en los próximos días como acordaron el pasado martes el presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, con la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, tras la primera conversación el viernes entre Herrera y el nuevo presidente del Gobierno de la nación.

Marcos ha circunscrito ese "primer intercambio de opiniones" entre Herrera y Sánchez como un "primer contacto personal y grato" que se completó con la conversación telefónica el martes con la ministra del ramo a la que remitirá un documento con las principales reivindicaciones de Castilla y León que incluirá la PAC o la lucha contra la despoblación junto a otros dos temas "que preocupan mucho", como el futuro de la minería y a la necesidad de contar con los presupuestos generales del Estado de 2018 en los que la Comunidad se juega "mucho dinero" para poder implementar "avances y mejoras".

"Los presupuestos deben aprobarse porque si no se aprueban ya no va a haber tiempo para ejecutarlos", ha advertido la portavoz de la Junta que no ha ocultado que si no se aprueban pronto y no se transfieren las partidas a las comunidades autónomas "va a ser muy complicado" aplicar "medidas tan importantes", si bien, a preguntas de los periodistas, ha rechazado que el retraso en la aprobación de las cuentas generales se deba a la tramitación parlamentaria en el Senado para insistir en que dependen del Gobierno.

La portavoz ha asegurado asimismo que la Junta de Castilla y León será "responsable y coherente" en sus demandas al Gobierno de la nación con reivindicaciones "sin prisas pero sin pausa" para expresar sus dudas respecto a la posición que mantendrán ahora los socialistas castellanoleoneses con un gobierno de su mismo color en La Moncloa.

También se ha reafirmado en que no se le ocurre "a nadie mejor" que Juan Vicente Herrera para defender los intereses de Castilla y León "antes, ahora y en el futuro", ha sentenciado.