Dani Rovira y Fernando Tejero apoyan a Más Madrid para que la gente "no se divierta a costa de los animales"

"Hay una propuesta de una Concejalía por el Bienestar Animal y es una de nuestra luchas y sueños por que se politice también la causa animal. Es una oportunidad de oro, vamos a escuchar lo que nos dicen", ha dicho Rovira a la llegada al encuentro político, celebrado en la plaza de Oriente de Madrid.

"Hay que ser cautos y no empezar por cosas inalcanzables, sino empezar a mirar que la cultura y la diversión no tiene por qué entrañar el maltrato y vejación animal por mucha tradición que tiene. No entiendes por qué en los encierros y fiestas de los pueblos tienen que usar la vida animal. ¿Quién nos ha erigido como dueños de los animales y divertirnos a costa de ellos? Hay pueblos en España que han roto con esas tradiciones. No pensemos que no se pueden cambiar. Hay sociedad con una sensibilidad nueva y de cambio", ha dicho.

Preguntado por si se tendrían que prohibir fiestas como los Sanfermines, el actor ha respondido que habría que ir "paso a paso". "Es una de las grandes tradiciones que costará mucho y será la sociedad a través de su sensibilidad y progreso la que cambie eso. Espero que haya cosas que caigan por su propio peso, sea San Fermín o cualquier evento. Parece que puede rascar un poco porque dan mucha economía a la ciudad. No lo niego, pero hay que tener oportunidad de buscar alternativas para que siga el turismo sin usar la vida de los animales. Es la sociedad con la que sueño", ha dicho.

Por su parte, Fernando Tejero ha señalado que "hace falta mucha conciencia animal y programas como este", mientras "hay partidos que no tienen en cuenta la conciencia animal, sino que apoyan el maltrato animal". "Es muy necesario escuchar qué nos cuentan y seguir luchando por los animales. Hay que luchar por la igualdad porque los animales son seres sintientes y tienen los mismos derechos que las personas. A mí no me ha invitado, yo vengo a defender a los animales", ha concluido.