Feijóo: "Rajoy no me pidió que me presentase, no sé que hubiese hecho si me lo pidiera"

"Rajoy no me llamó ni me pidió que fuera presidente del Partido Popular. No sé si mi decisión hubiera cambiado si me lo hubiera pedido, yo ya esperaba que no me lo pidiera". La frase es del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista en Onda Cero el día en que Pablo Casado estrena liderazgo en el PP.

El dirigente al que todos miraban en el partido y decidió no concurrir al cónclave en el último segundo asegura ahora que todo podría haber sido distinto con una llamada del entonces presidente nacional, Mariano Rajoy, pero que esta no se produjo. "Tampoco le oculto que a Rajoy no le hubiera desagradado que me presentara" ha añadido el presidente gallego.

Feijóo afirma que siempre tuvo claro que Rajoy no se iba a pronunciar tras haber dicho a todos que sería neutral: "Hay gente que piensa que los políticos decimos una cosa en público y otra en privado".

"Yo no he montado ningún lío, no soy responsable de la moción de censura ni de que mi partido tuviera una urgencia" ha defendido Feijóo tras recordar que había prometido que "cumpliría su mandato" como presidente de Galicia, razón que adujo para no presentarse a las primarias. No obstante , admite que era consciente de que "muchas personas en el partido no lo iban a entender".

Por último, Feijóo ha agradecido al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, que su primer acto oficial sea en Galicia, por la tarde del lunes, a donde acudirá al funeral del expresidente gallego Fernández Albor.