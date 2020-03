Feijóo muestra "lealtad" al Gobierno para aplicar la alarma y celebra que haya un "criterio único"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "lealtad" en la aplicación del estado de alarma para frenar el avance del coronavirus COVID-19 y se ha puesto a disposición tanto de sus "instrucciones" como de las de los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes, que tendrán amplios poderes en todo el Estado.

En la rueda de prensa posterior a la videoconferencia mantenida este domingo con el presidente Sánchez y con el resto de líderes autonómicos, Feijóo ha incidido en que "no es el momento de ver lo que se podría haber hecho y no se hizo, sino el momento de ver qué pueden seguir haciendo juntos".

En este sentido, el titular de la Xunta ha celebrado el tono "absolutamente constructivo" de la reunión telemática, que ha servido para aclarar dudas de carácter "técnico", y ha trasladado a los ciudadanos su "confianza" en que ahora se pueda "combatir mejor" y con "criterio único" esta crisis sanitaria.

Además, Feijóo ha explicado que, tras la consulta tanto suya como del resto de presidentes de comunidades, Sánchez le ha confirmado que ellos "siguen siendo la máxima autoridad" en cada autonomía, aunque dependiendo tanto del Gobierno como de los cuatro ministros con competencias ampliadas durante el estado de alarma.

"Esto no es una cuestión, ni mucho menos, de quién tiene el poder. Es una cuestión de coordinarnos de manera efectiva entre presidentes autonómicos y los ministros que han asumido el mando y el propio presidente del Gobierno", ha incidido.

"GRAN RESPUESTA DEL PUEBLO GALLEGO"

Asimismo, Feijóo ha destacado la "gran respuesta del pueblo gallego en general" ante esta situación de alarma. "Tenemos por delante semanas muy complejas", ha admitido, para seguidamente valorar que "con trabajo conjunto" tanto de los sanitarios como de las personas individuales, "con responsabilidad y 'sentidiño'", se superará esta crisis.

En este sentido, ha querido enviar su "afecto" a todas las personas que han perdido "algún ser querido" como consecuencia de la expansión del coronavirus --en Galicia, hay hasta ahora dos víctimas mortales-- y a aquellas "que se sienten angustiadas" por esta situación. "Tenemos, probablemente, el mejor sistema sanitario del mundo", ha proclamado.

No en vano, ha avanzado que la Xunta seguirá trabajando "sin descanso", aunque ahora "con una respuesta uniforme" para toda España, lo que garantiza que "las posibilidades crecen". En este sentido, ha adelantado que el próximo domingo, día 22 de marzo, volverá a celebrarse una reunión telemática entre Sánchez y los líderes autonómicos.

PERSONAS DE FUERA DE GALICIA

Por otra parte, Feijóo ha trasladado al presidente estatal su "preocupación" por aquellas personas que, durante esta situación de alarma, se encuentran en comunidades de las que no son originales. "Habrá muchos ciudadanos que se pregunten si pueden volver a sus casas".

Al respecto, ha dicho que Sánchez ha confirmado que "cualquier ciudadano" en esta situación "puede volver a su lugar de origen o puede elegir si se queda", aunque "confinados" en sus respectivos lugares de estancia, durante las restricciones de movimiento decretadas para los próximos 15 días.

Feijóo ha apelado a no estigmatizar "en ningún caso" a aquellas personas que no residan en Galicia pero que se hayan desplazado a esta Comunidad en los últimos días. "Todo es nuevo para todos y hasta hace poco no había instrucciones tan claras", ha zanjado.