Fernández dice que se cansó de que Macri "mienta" y por eso dejó de dialogar

El opositor peronista Alberto Fernández, favorito para hacerse con la Presidencia en las elecciones del próximo 27 de octubre, se mostró duro con su rival, el presidente Mauricio Macri, con quien dijo que dejó de dialogar porque está "harto" de que "mienta".

A falta de un día para el segundo debate presidencial y a ocho días para las elecciones, Fernández se mostró muy lejano a Macri, con quien estuvo conciliador en las primeras semanas después de las primarias, y recalcó que ya no se habla con él.

"Yo me cansé de que él mienta, que diga que esas cosas (decisiones económicas tras las primarias) las acordaba conmigo, entonces dije no hablo más, y ya los dos últimos mensajes que me mandó, no se los contesté", contó en conversación con Radio 10 el peronsita, que dijo estar "harto" de las actuaciones de su rival.

El candidato del Frente de Todos, a quien acompaña en la boleta la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), criticó que el actual mandatario "no tiene idea de lo que pasa en su Gobierno" y demuestra una "ignorancia llamativa" sobre ello.

"Es un presidente que habla de cosas que no tienen que ver con la verdad (...). Todo lo que dice es mentira", afirmó Fernández, algo que ejemplificó con que Macri destaca "inversión" en educación y ciencia y tecnología cuando los presupuestos de esas áreas "cayeron".

Fernández consideró que para Macri "el problema de la Argentina es que da derechos", en referencia a la eterna división entre peronistas y antiperonistas en el país.

"La verdad que lo que hizo el peronismo fue objetivamente bueno, fue darle derechos a los sectores más débiles de la sociedad", reflexionó el opositor, quien consideró que Macri ve como un "problema" que jubilados y trabajadores del país tengan el derecho a un salario acorde a la alta inflación.

El candidato del Frente de Todos, líder en las encuestas y que arrasó en las primarias, aseguró sobre el peronismo que la sociedad nunca "resolvió" su "odio inicial" hacia ese movimiento político.

"Es hora de que lo resolvamos", sostuvo.

Asimismo, observó que "la Argentina tiene un tercio de la sociedad muy enojada con el peronismo que cada tanto construye una mayoria" que pone "a un Macri de presidente".

"Y después nos hacen creer que cada diez años nosotros tenemos una crisis que es culpa del populismo, entre comillas. En verdad lo único que nos pasa es que cada diez años nos chocamos con una piedra, que son ellos, y llegan y destruyen la Argentina", sentenció.