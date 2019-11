La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que reabra el caso Gürtel contra la cabeza de lista del PP por Cádiz para el 10N

El caso Gürtel vuelve a irrumpir en el día a día del Partido Popular, esta vez a menos de dos semanas de unas elecciones generales. La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de solicitar que se reabra la causa contra su cabeza de lista por Cádiz, María José García Pelayo, por su responsabilidad en las adjudicaciones a la red de corrupción de Francisco Correa cuando era al alcaldesa de Jerez de la Frontera. En un escrito remitido a la Sala de lo Penal, y al que ha tenido acceso eldiario.es, el fiscal considera que han aparecido "nuevos y relevantes elementos probatorios" que hacen necesario que se reabra la causa contra García Pelayo archivada en 2016.

Este diario se ha puesto en contacto con la dirección del PP para conocer su reacción ante esta decisión de la Fiscalía y saber si tomará algún tipo de medida contra la candidata, pero no ha obtenido respuesta.

García Pelayo fue imputada en el marco de la pieza separada del caso Gürtel referente a tres contratos a las empresas de Gürtel para el stand de Jerez en la feria Fitur del año 2004. Por su condición de aforada, la instrucción se desarrolló en el Tribunal Supremo. En abril de hace tres años, el magistrado Antonio del Moral sobreseyó la causa al considerar que no se había logrado acreditar que la exalcaldesa de Jerez supiera de la ilicitud de las adjudicaciones que había firmado. "No es exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma", resolvió Del Moral. La Fiscalía decidió entonces no recurrir.

Entre el 3 de junio y el 19 de septiembre últimos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogió el juicio de la pieza separada del caso Gürtel relativa al stand de Jerez de la Frontera en el Fitur de 2004, el cuarto que se celebra en la Audiencia Nacional por esta trama de corrupción en torno al Partido Popular. En la vista destacó la confesión de Isabel García Jordán, administradora de varias empresas de Gürtel y que cumple condenas que suman más de 20 años de cárcel. La excolaboradora de Francisco Correa señaló a García Jordán en la preparación del amaño.

Acusada también en la pieza de Fitur, Isabel García Jordán se ratificó en un escrito presentado a la Audiencia Nacional dos meses antes en el que "se expone con detalle" el método de adjudicación de contratos a la red de Correa en Jerez, según afirma ahora la Fiscalía en su escrito. Según su confesión, García Pelayo no se limitó a firmar los contratos sino que participó en dos reuniones en las que se decidió beneficiar a la red de corrupción. García Jordán logró que la Fiscalía rebajara su petición inicial de 7 años y 9 meses de cárcel a 1 año y 11 meses por su participación en esta pieza separada de Gürtel.

Antes de esas reuniones, Isabel García Jordán relató también otra anterior en la que Pablo Crespo, número dos de la trama, anunció a otros integrantes, incluida ella misma, que sus empresas iban a organizar tres eventos para Jerez relacionados con Fitur 2004 y que serían encargados por "adjudicación directa de la alcaldesa, doña María José García Pelayo, a la empresa de Isidro Cuberos", el exdirector de comunicación del PP y mano derecha de Javier Arenas en tiempos.

García Jordán asegura que en aquella reunión interna de la trama Gürtel, Pablo Crespo definió a Isidro Cuberos "como la mano derecha de la alcaldesa en todo lo que se refería a la promoción o comunicación de su imagen". La afirmación de García Jordán, añade la Fiscalía, está reforzada por la documentación que obra en la causa sobre los vínculos empresariales entre Special Events, una de las sociedades de Correa, y Cuberos Comunicación. El periodista Isidro Cuberos falleció hace ahora cuatro años. Su cadáver apareció en un acantilado junto a su motocicleta.

García Jornada también describe como en enero de 2004, la alcaldesa de Jerez visitó en dos ocasiones las oficinas de Correa en la calle Serrano de Madrid en compañía de Cuberos. Allí, los miembros de Gürtel mostraron a García Pelayo los diseños que habían realizado para el stand de Fitur en Jerez pese a que "no constaba tramitado ningún concurso público", recoge el escrito de confesión. En el mismo se dice que que tanto Álvaro Pérez, El Bigotes, como otros cuatro testigos pueden ratificar dicha reunión.

Efectivamente, El Bigotes corroboró en julio pasado la asistencia a esas reuniones de García Pelayo. Durante el juicio de la Audiencia Nacional, otra de las testigos que señalaba García Jordán, la apoderada de Orange Market Mónica Magariños, ratificó los hechos en el mismo sentido. Además, en la vista, un testigo que trabaja en el Ayuntamiento de Jerez, Santiago C.G, aseguró que Cuberos "le puso de manifiesto el conocimiento de la alcaldesa de todo lo relativo a la organización de Fitur", añade el fiscal Juan Carlos López Coig, quien considera este testimonio "igualmente significativo".

En consecuencia, el fiscal solicita que se acuerde la reapertura del procedimiento contra María José García Pelayo y citar como testigos a Mónica Magariños, Álvaro Pérez y Santiago C.G, así como a la propia Isabel Jordán, que cumple actualmente condena en la cárcel. El juez Antonio del Moral ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía antes de adoptar una decisión.

Alcaldesa en dos etapas; diputada con Rajoy y Casado

María José García Pelayo (Jerez, 1968) es licenciada en Derecho aunque ha desarrollado el grueso de su trayectoria profesional en el PP, donde ocupó su primer cargo a los 26 años. A los 27 ya era concejala de su ciudad natal, que ha gobernado en dos etapas. La primera fue de junio de 2003 a enero de 2005. Consiguió el bastón municipal al pactar con el PSA del condenado por corrupción Pedro Pacheco tras unas elecciones que había ganado el PSOE. En 2011 recuperó el poder con mayoría absoluta. Cuatro años después se impuso con minoría simple y fue desalojada del Consistorio por un acto entre los socialistas y la candidatura de Ganemos Jerez.

Su debut en la política nacional fue en 2015 de la mano de Mariano Rajoy, como número dos de la lista por Cádiz al Congreso, que encabezó Téofila Martínez. Revalidó su escaño el pasado 28 de abril después de que Pablo Casado prescindiera de Martínez y la situara a ella como cabeza de cartel en la provincia, en competición directa con el candidato del PSOE, Fernando Grande-Marlaska. Para el 10N, Pablo Casado ha vuelto a confiar en ella como número 1 por Cádiz.

María José García Pelayo salió de la Ejecutiva del PP el pasado mes de julio, donde ocupaba la secretaría de Educación, Cultura y Deporte en favor de la asturiana Reyes Fernández Hurlé.