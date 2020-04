El Gobierno agradece que Casado se sume al pacto de reconstrucción: "Lo de menos es el formato, sino que estemos todos"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha agradecido este lunes la disposición del presidente del PP, Pablo Casado, para que el principal partido de la oposición se sume al pacto de reconstrucción que ha propuesto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En una reunión mantenida esta mañana ambos líderes han acordado que este diálogo se produzca en el seno de una comisión parlamentaria, cuando Sánchez había planteado una mesa ajena a la institución. Para Montero, este extremo carece de importancia: Lo importante es que se produzca. No tiene relevancia si es una mesa de partidos o en una comisión parlamentaria. Es un hecho menor".

En una rueda de prensa ofrecida este lunes por la tarde, Montero ha negado que trasladar el diálogo a una comisión parlamentaria pueda desnaturalizar el proceso planteado por el presidente del Gobierno. "Lo importante es que esta convocatoria impulsada por el Gobierno cobre cuerpo, se pueda trabajar a la mayor brevedad y se haga un diagnóstico conjunto para ver los instrumentos a poner en marcha para salir lo antes posible de la situación económica", ha sostenido a preguntas de los periodistas.

Montero ha insistido en que "se haga de forma rápida para que los ciudadanos se puedan beneficiar". Ante las críticas que ha producido entre algunos grupos, como el PNV, por el cambio de formato, la portavoz gubernamental ha defendido que "lo de menos es el formato". Y ha añadido: "Lo importante es que se produzca un acuerdo, un pacto y un cauce para desarrollarlo. No tiene relevancia si es una mesa de partidos o en una comisión. Es un hecho menor".

La portavoz del Gobierno ha asegurado que Sánchez y Casado solo han pactado que la mesa de diálogo, que en principio se iba a producir fuera del Congreso, se traslade a una comisión parlamentaria. Según Montero, todos los demás detalles deben cerrarlos los grupos. Y ha insistido: "Lo importante es que todos nos sentemos y que el principal partido de la oposición contribuya se valora positivamente por la totalidad de las fuerzas políticas".

Hasta ahora, solo Vox y la CUP se habían desmarcado taxativamente del diálogo propuesto por el Gobierno. El presidente del Vox, Santiago Abascal, ha tenido que cambiar de discurso tras el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Casado para no quedarse al margen y ha asegurado que su grupo participará en los trabajos preparatorios de la comisión parlamentaria.

Montero ha asegurado que los miembros del Gobierno estarán "a disposición de la comisión" y que participarán según decida la propia comisión. "Cada cosa tiene su tiempo. Primero que se reúna la comisión y posteriormente se dará cuenta de los avances o la dificultades que se puedan encontrar".

Preguntada por si el Gobierno tenía ya claros los trabajos que debe acometer esa comisión, Montero ha dicho que no hay plazos preconfigurados ni planteamientos apriorísticos: "No habrá problema para hablar de cinco, diez o 20 temas".

Sobre el final del confinamiento, o el levantamiento parcial del mismo, Montero no ha querido avanzar nada más allá del anuncio que realizó Sánchez el pasado sábado sobre la posibilidad de que a partir del 27 de abril los menores puedan salir durante periodos de tiempo controlados y bajo la supervisión de adultos.

La reactivación de determinadas actividades económicas fundamentales, como la hostelería y el turismo, dependerá de la progresión de la epidemia y de lo que indiquen los estudios médicos que se están realizando.

Montero ha aprovechado también para insistir que "Europa tiene que dar una respuesta a la altura de la pandemia" y ha reclamado expresamente "que se pueda mutualizar parte de la deuda". Es decir, que los préstamos que se pidan para la reconstrucción cuando pase la crisis sanitaria sean asumidos por todos los miembros de la zona del euro. "Cualquier instrumento nos parece bien", ha señalado al respecto de la negativa alemana y holandesa a los llamados "eurobonos".

"No es tan importante si se llama de una u otra manera", ha dicho, "sino que los países en solitario no pueden afrontar la caída de ingresos y el aumento del gasto" que se producirá". "Hay que dar una respuesta homogénea. Se espera a Europa más que nunca. Lo lamentará si no lo hace", ha zanjado.