El Gobierno Vasco sobre sentencia de Nóos: Los hechos delictivos graves no quedarán impunes

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado hoy que la cuantía de las penas impuestas por el caso Nóos demuestran que hechos que dos tribunales han considerado "delictivos" y "graves" no van a quedar "impunes".

Erkoreka se ha pronunciado así en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno al ser preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a prisión a siete personas por el caso Nóos, entre ellas el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, a quien ha impuesto una pena de 5 años y 10 meses de prisión.

El portavoz del Gobierno Vasco ha dicho que todavía no ha podido analizar con rigor y seriedad la resolución y que su Ejecutivo no ha seguido el procedimiento con "especial atención" al no estar personado en el mismo y no afectar directamente a la ciudadanía vasca.

Sin embargo, ha destacado que han sido dos tribunales colegiados -la Audiencia de Palma de Mallorca y el Tribunal Supremo - los que han apreciado la existencia de hechos "suficientemente graves" como para constituir hechos "delictivos" susceptibles de "condena penal".

"La cuantía impuesta en la pena pone de manifiesto que esos hechos considerados delictivos y graves no van a quedar impunes" porque parece "evidente" que se va a ejecutar una pena de cárcel, ha concluido.