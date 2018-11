El Gobierno concederá la nacionalidad española al director de cine Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu obtendrá la nacionalidad española este viernes tras la reunión del Consejo de Ministras. El Gobierno ha decidido conceder una carta de naturaleza al cineasta mexicano, galardonado con varios Oscar. La propuesta es del Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado, que atiende una solicitud del departamento de Asuntos Exteriores, según ha confirmado eldiario.es. En el expediente para justificar esta medida de gracia, que el Gobierno reserva a personalidades que tienen vínculos con España, se destaca la obra de Iñárritu, director de la trilogía Amores Perros, 21 gramos y Babel. El expediente que justifica la concesión de esta medida de gracia hace un recorrido por la obra del cineasta y destaca sus vínculos familiares, cuya esposa e hijos ya son españoles.

Junto a Iñárritu, el Gobierno también otorgará la nacionalidad al escritor Sergio Ramírez y al atleta marroquí Zaid Ait Malek.

La carta de naturaleza con la que el Ejecutivo de Sánchez otorgará estas nacionalidades es un instrumento regulado en el artículo 21.1 del Código Civil. Se trata de un instrumento que permite al Gobierno conceder la ciudadanía de manera discrecional a quien considere, siempre tras valorar "la concurrencia de circunstancias excepcionales".

Alejandro González Iñárritu nació en México el 15 de agosto de 1963, y es uno de los cineastas más laureados de los últimos años. En 2015 y 2016 recibió el Oscar al mejor director por Birdman, que además ganó el premio a mejor película, y El Renacido, respectivamente. También es el responsable de la llamada "trilogía de la muerte", formada por las películas Amores perros, 21 gramos y Babel, y del filme con coproducción española Biutiful, protagonizado por Javier Bardem.

Un escritor y un deportista

Sergio Ramírez (Masatepe, 1942) también recibe esta nueva distinción del Gobierno que ya lo premió con el Cervantes en 2017. El escritor y periodista nicaragüense tiene múltiples lazos con España, y ya manifestó su deseo de vivir en este país. Además, es miembro de la RAE y forma parte del patronato del Instituto Cervantes.

Sergio Ramírez EFE

Ramírez también ha sido noticia por su oposición al régimen de Daniel Ortega, del que llegó ser vicepresidente entre 1984 y 1990 y que fue acusado de utilizar armas de guerra contra los manifestantes que protestaban por su gestión. El rechazo de Ramírez a la gestión del que fuera su presidente lo reiteró cuando recogió el Cervantes el 23 de abril de este año: "Dedico el Cervantes a los nicaragüenses que han sido asesinados por reclamar justicia".

El otro beneficiado por la carta de naturaleza será Zaid Ait Malek, un atleta de gran proyección que lleva más de 12 años residiendo en España. El deportista marroquí obtendrá la nacionalidad tras una petición del Consejo Superior de Deportes (CSD) a Justicia, y su caso es el más particular de todos: desde el pasado 8 de octubre no tiene el permiso de residencia debido a que no cotizó un mínimo de 180 días, como ya le pasó en 2015. Lo que hasta ahora le dejaba en una situación vulnerable, que podría haber acabado con su expulsión del país.

Zaid Ait Malek

Ait Malek, que nació en Marruecos hace 36 años y que asegura que llegó a España "en los bajos de una camioneta" en 2004, comenzó en 2011 a dedicarse a las carreras de montaña. Desde el principio ganaba pruebas, pero su situación le obligaba a renunciar a los títulos por no tener la nacionalidad. Ya en 2014, la Federación Española de Montaña y Escalada solicitó que se le concediese la carta de naturaleza. Ahora, cuatro años después, el CSD ha logrado que su caso se tenga en cuenta.

La fórmula de la carta de naturaleza fue la que se utilizó en 1993 con el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa cuando el régimen de Alberto Fujimori amenazó con retirarle la ciudadanía peruana. Recientemente, se ha utilizado con los padres del opositor venezolano Henrique Capriles o con la madre del presidente argentino, Mauricio Macri.