Izquierda Unida expedienta a Gaspar Llamazares por impulsar la plataforma Actúa

La Coordinadora federal de Izquierda Unida (IU) ha aprobado este domingo la apertura de un expediente a Gaspar Llamazares por incumplir los estatutos de la formación al impulsar otra opción electoral a través de la plataforma Actúa, de la que es promotor junto al juez Baltasar Garzón.

En declaraciones a Efe, Llamazares ha confirmado que la apertura del expediente afecta también a José Alberto Novoa y Arantxa Azmara, integrantes del partido de Llamazares Izquierda Abierta, partido integrado en la coalición de IU.

Tras debatir durante una hora un informe sobre las actividades de Izquierda Abierta y Actúa, la reunión aprobó la apertura del expediente, con un 96 % de votos a favor; y una propuesta de resolución que insta a la federación asturiana de IU a resolver esta "anomalía", lo que a juicio de Llamazares supone una "amenaza" de intervención.

Esta última resolución, a la que ha tenido acceso Efe, insta a la federación a hacer cumplir los estatutos y los acuerdos de los órganos de la formación "dentro de sus legítimas competencias" y a fin de que se salvaguarden los derechos de la militancia.

Tras la votación, el actualmente diputado en Asturias ha opinado que "la cuestión ya no es si yo voy o no en la candidatura: se trata de si IU y sus militantes son autónomos para decidir por sí mismos y sin vetos ni tutelas". En un mensaje de Twitter, Llamazares también ha criticado "el chantaje a la federación de Asturias" y el "linchamiento personal". "No se puede hacer peor", ha concluido.