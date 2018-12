Llamazares y Baltasar Garzón se postularon para Actúa al margen de IU: "Este señor y yo nos tenemos que comer las candidaturas más importantes"

Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón se postularon el pasado mes de mayo como candidatos de Actúa y al margen de IU en las inminentes elecciones autonómicas, municipales y europeas. En una reunión en la sede madrileña de Izquierda Abierta (el partido de Llamazares en IU), el hoy portavoz de la coalición en el Parlamento asturiano aseguró: "Este señor y yo nos vamos a tener que comer las candidaturas más importantes".

En unos audios de la reunión a los que ha tenido acceso eldiario.es, Llamazares deja clara sus intenciones y reclama el apoyo de sus colaboradores más cercano para dar el salto a encabezar una candidatura con Actúa y competir con IU: "Para presentarme a unas elecciones, y si tengo que desvestir un santo para vestir a otro, que estoy dispuesto a ello, necesito un mínimo organizativo".

Ese "santo" a desvestir sería, según las grabaciones, IU. En otro momento de la conversación, Llamazares habla de los problemas que sufría en ese momento la coalición en Asturias, la región en la que es portavoz parlamentario, aunque no controla la estructura orgánica.

"No creo que haya dificultad de percibir a Actúa como partido", dice. Y añade: "Y si no, preguntad a los dirigentes de IU, joder. Nos tienen fritos. Hay una crisis interna en Asturias, a punto de la ruptura, y el argumento es que Gaspar está montando un partido y vamos a por él y a por la organización de Asturias".

Llamazares continúa y llama a aprovechar la situación: "¿Damos la patada o nos queremos llevar a una organización con nosotros? ¿Somos políticos, no? Querremos llevarnos a una parte de esa militancia para un futuro a la izquierda. No digo para Actúa, a la izquierda. Que no se quede por el camino".

Aquella crisis estalló definitivamente un mes después y estuvo a punto de acabar con la intervención de la federación, aunque se recondujo.

Las grabaciones se desvelan en un momento de máxima tensión entre Llamazares e IU. La dirección que encabeza Alberto Garzón ha anunciado esta misma semana su intención de estudiar medidas contra el propio Llamazares por impulsar Actúa para "competir con IU".

El coordinador federal reaccionó así a la celebración este mismo fin de semana de la I Conferencia Política de Actúa, una suerte de lanzamiento programático del partido del que Llamazares ya avisaba en la reunión de mayo, como se aprecia en los audios.

El exlíder de la coalición y Baltasar Garzón lanzaron hace ya año y medio Actúa como espacio político, pero ya desde el primer momento quedó muy clara cuál era su intención. El propio exjuez aseguró en una entrevista a este medio: "Actúa es un partido y la decisión de participar en política está tomada".

En un tuit publicado horas antes de la publicación de esta información, Llamazares ya advierte de la posibilidad de que se filtren algunos audios suyos y acusa a la dirección de IU sin aportar pruebas. Pero no niega su existencia ni su veracidad.

Continúa la caza de brujas de la dirección de IU. Solo faltaría ahora que aparezca alguna grabación robada al modo Villarejo. Estaremos atentos. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) December 20, 2018

Llamazares, "dispuesto" para unas elecciones

La reunión en la que participaron Llamazares y Baltasar Garzón, celebrada en la sede de IzAb de la calle Ribera de Curtidores de Madrid, fue grabada por uno de los asistentes, que ha decidido ponerlo ahora en conocimiento de los medios.

En la cita, que se celebró a mediados de mayo según las fuentes que ha consultado eldiario.es, se analizaba la situación de Actúa en un momento muy delicado. Tal y como ha informado este medio, en la primavera de este mismo año se produjo un cisma entre dos sectores. Uno que planteaba abordar inmediatamente la creación de una estructura de partido "normal", con militantes y órganos de dirección. La otra opción, que se impuso, fue la de aguantar con una estructura más o menos líquida hasta las elecciones previstas para mayo de 2019.

Es el planteamiento que hace Llamazares en la reunión, según las grabaciones. El representante de Actúa, como él mismo se califica, da cuenta de las "autolegitimaciones, autopronunciamientos y vetos a personas" que se han producido. "Para ser una organización que no ha comenzado, ya tenemos bastante", ironiza.

La situación a un año de la fundación del espacio, prosigue, "hacía necesaria una propuesta de los dos representantes de Actúa a este órgano para poder funcionar", asegura en referencia a él mismo y a Baltasar Garzón.

"Hemos presentado Actúa en el conjunto de los territorios y formando vínculos con otros colectivos. Tenemos un bagaje positivo", apunta. "Sin embargo hay ese bagaje negativo al que tenemos que dar respuesta y tanto Baltasar como yo queremos darle una respuesta que sea al mismo tiempo unitaria, que nos permita llegar a las elecciones autonómicas, municipales y europeas", añade. Y concluye: "Porque este señor y yo nos vamos a tener que comer las candidaturas más importantes".

Tal y como publicó eldiario.es, Actúa se plantea presentar a Baltasar Garzón como candidato en las europeas tras su alianza con el exministro de Finanzas griego Yanis Varufakis.

Por el contenido de la reunión, también Llamazares podría ocupar ese puesto. "Para presentarme a unas elecciones. y si tengo que desvestir un santo para vestir a otro, que estoy dispuesto a ello, necesito un mínimo organizativo. Y un mínimo organizativo es una organización que comparta línea política, que tenga una estrategia y que no esté dividida. Eso es lo que hoy intentamos salvar desde la decisión que hemos tomado ambos", zanja.

Replicar la fórmula de Podemos en 2014

La "decisión" adoptada por ambos tiene varios vectores, según los audios. El primero, "reiterar la confianza en el proyecto de Actúa". "Estamos convencidos de su utilidad", asegura Llamazares.

El actual portavoz de IU en Asturias también insiste en que Actúa es ya percibido como un rival por el resto de partidos. "Somos un partido y lo percibe todo el mundo. No tienen dudas. Saben que se la juegan. Algunos nos propondrán estar en sus candidaturas para evitar que haya competencia y otros irán directamente a confrontar con nosotros. Y otros filtrarán que nos hemos reunidos con ellos para ver si nos debilitan".

Actúa se reunió con el PSOE de Madrid, tal y como informó eldiario.es en su día. Aquel encuentro no quedó en nada y la alianza parece improbable, sino imposible.

En ese momento, Baltasar Garzón hace referencia a una información que relacionaba al exjuez con la incipiente candidatura de Íñigo Errejón en Madrid.

"Yo no he hablado con Errejón de nada", asegura Garzón.

"Da igual, da igual", responde Llamazares.

La referencia al cofundador de Podemos no es gratuita ya que Llamazares utiliza el ejemplo del partido liderado por Pablo Iglesias para explicar la hoja de ruta de Actúa.

"Tenemos que aprender de los aciertos y errores de los demás", apunta. "¿Es que Podemos se construyó como partido antes de las europeas? De eso nada. ¿Se metió en una pugna interna sobre si ganaba Errejón o ganaba Pablo antes de las europeas? No. Presentó una candidatura y luego construyó el partido. Eso estamos diciendo".

Alianzas en Andalucía y Catalunya

"Primero presentemos una candidatura. Para ello pongamos las bases, un programa", expone Llamazares. Eso ocurrirá en otoño, dice. Efectivamente, al filo del invierno Actúa ha celebrado su I Conferencia Política.

"¿Alguien va a dudar que es la segunda fase de la construcción de un partido político?", se pregunta. "En este país hay poca cultura política, pero se entiende perfectamente. Cuando Actúa presente su programa político a las autonómicas, municipales y europeas, Actúa es un actor político electoral. Es clarísimo. No necesitamos órganos de dirección y saber quién es el secretario general. No es el momento", responde.

"Yo tengo disponibilidad porque sé que a las europeas, o vamos con cabeza o no sacamos nada", insiste Llamazares entre la aprobación general de los asistentes. "Y tenemos que buscar en algunos territorios con mucho voto, en concreto Andalucía y Catalunya, referencias para las europeas. Pero eso se hace sin ruido interno. Como haya ruido interno, detrás del nuestro no va nadie".

El todavía representante de IU concluye con una nueva referencia a su disponibilidad para encabezar una candidatura. Y pide "confianza y lealtad" para "desvestir otros santos". "Si no, para eso, otra vez no. Cumplí el otro día 60 años, me lo dijo mi mujer el otro día", concluye.