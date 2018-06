Iceta pide "tregua olímpica" entre gobiernos en la inauguración de los Juegos

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido que, con motivo de la inauguración hoy de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, haya una "tregua olímpica" entre Gobierno y Generalitat, por ser "una oportunidad para el entendimiento", y ha dicho que si fuera president "no dudaría ni un momento" en asistir.

En declaraciones a Efe, Iceta ha recordado que "los Juegos Olímpicos nacieron como una forma de forzar una tregua en conflictos que asolaban la Antigua Grecia, por eso se hablaba de tregua olímpica. Los Juegos del Mediterráneo deben servir como espacio de encuentro entre todos".

"Todo el mundo habla de la necesidad del diálogo. Pues qué mejor que utilizar el concepto de tregua olímpica. Creo que la inauguración de los Juegos es una oportunidad de diálogo, de entendimiento y, sobre todo, de trabajo para la paz, la convivencia en el Mediterráneo y de estímulo a la ciudad y al Camp de Tarragona", ha remarcado.

A su juicio, "es un mal momento para gesticular, un mal momento para hacer política de partido y, en cambio, es un buen momento para hacer política institucional y transversal y promover de verdad el diálogo".

En este sentido, sobre la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no asista a la inauguración esta noche, Iceta ha sugerido que si él "fuera president, no dudaría ni un momento e iría a Tarragona a la inauguración de los Juegos".

Como también, si fuera presidente de la Generalitat, "plantearía el problema político a los responsables políticos, en este caso al Gobierno de España, no al Rey".

"Y si fuera presidente de la Generalitat, firmaría las cartas yo solo", ha añadido en alusión a la carta que Torra envió al Rey Felipe VI solicitándole que se reuniera con él con ocasión de la inauguración, una misiva que el dirigente catalán firmaba junto a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas.

Una carta que Iceta ha calificado de "error político", porque "las formas son muy importantes y en este caso no se han guardado las formas": "Es una estrategia equivocada -ha incidido-. Se ha de saber qué se le puede pedir al Rey y qué al Gobierno. Y la Generalitat se ha equivocado intentando tomar al Jefe del Estado como un interlocutor de un tema político".

Además, sobre la petición en dicha carta al Rey de que se disculpe por su discurso del pasado 3 de octubre, ha considerado que el Rey no debe disculparse. "Nos tenemos que acostumbrar todos a que los discursos no nos puedan gustar", ha dicho Iceta.

"Creo que el Rey no debe disculparse -ha recalcado-. Pero es que además, a pelota pasada, ¿por qué se ha de disculpar? Aquí quien se ha de disculpar son los que decidieron salir de la legalidad, los que pusieron a la política catalana en un callejón sin salida".

En cualquier caso, ha opinado que "no se trata ahora de buscar disculpas, sino soluciones" para superar el conflicto, por lo que "los que plantean las cuestiones a base de disculpas o arrepentimientos en el fondo no están contribuyendo al diálogo ni a la solución. Me parece infantil esta cuestión a estas alturas".