Iglesias acusa al PNV de dañar la dignidad de los vascos votando los PGE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho hoy que si finalmente, como todo parece indicar, el PNV miente y apoya los presupuestos generales del PP a pesar de que continúe en vigor el 155 en Cataluña "estará haciendo un daño enorme a la identidad y la dignidad de los vascos".

Iglesias, en declaraciones en el Congreso, ha dado por hecho que el PNV votará a favor de los presupuestos.

"Es una intuición. A lo mejor me equivoco, pero en este parlamento uno aprende a pensar mal y sospecho que cuando se piensa mal a veces se acierta. Ojalá no fuera así y ojalá el PNV me quite la razón (...), pero para mi desgracia, la de los vascos y la de los españoles, creo que el partido de don Sabino Arana va a apoyar junto con Cs y de la mano de Rivera al PP de M.Rajoy", ha augurado.

El líder de Podemos ha sido muy duro al criticar la decisión de el PNV con el argumento de que "la mayor traición que puede hacer un partido que se llama a si mismo vasquista es poner en cuestión algo que define a las buenas gentes de Euskadi y es que son gente de palabra".

"Creo que si el PNV miente y efectivamente vota los presupuestos del PP, estará haciendo un daño enorme a la identidad y la dignidad de los vascos. Ojalá me equivoque, pero creo que no me voy a equivocar y que van a mentir", ha recalcado.

Iglesias se ha mostrado convencido de que al final habrá presupuestos y el PSOE, Cs y el PNV seguirán sosteniendo "al Gobierno de los corruptos".