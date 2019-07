Iglesias cree que el PSOE no tiene un proyecto de país si equipara el respaldo de Podemos a la abstención de la derecha como opciones para gobernar

"Cuando alguien dice que quiere ser presidente del Gobierno con la abstención de PP y Ciudadanos y, si eso no puede ser, con Unidas Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país". El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la posición del PSOE tras la fallida investidura del pasado jueves en la que Unidas Podemos acabó absteniéndose tras no alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez.

"¿En España se van a proteger los salarios y el sistema industrial o se va a apostar por un sistema de precarización de salarios? Y es lo que en última instancia está detrás del debate y yo que tengo la sensación de que el PSOE no ha querido discutir con nosotros", ha sostenido Iglesias en su último programa de Fort Apache emitido este lunes. Durante las negociaciones, Unidas Podemos pidió el Ministerio de Empleo. Ante la negativa del PSOE, en un último intento, Iglesias pidió el mismo jueves desde la tribuna llevar el control de las políticas activas de empleo. Sánchez lo rechazó.

"No quieren subir los salarios, no quieren subir el salario mínimo, tampoco quieren garantizar las pensiones y no quieren defender el sector industrial. Hay un problema sobre para qué quiere el PSOE el poder en España. Creo que ellos no han tenido ese debate", ha afirmado el líder de la coalición.

Iglesias también ha criticado la utilización de la izquierda por parte del partido socialista: "Izquierda en las políticas del PSOE no significa nada". "Es un elemento cultural e identitario durante las campañas. Cuando surge una formación política que no te pelea el significante pero te pone delante de políticas que tienes que hacer en esa dirección, tienes un lógico problema de identidad. Pero creo que esto no tiene una solución en clave de la táctica sino en clave de diseño de proyecto de país", ha dicho Pablo Iglesias.

Iglesias también ha señalado a la "cuestión plurinacional" como el motivo que impide un acuerdo entre el PSOE y el PP: "Para el PSOE Catalunya es un problema porque existe el PSC y la sociedad catalana y, para la derecha, en la medida que existe Ciudadanos y Vox, es una oportunidad electoral y el PP no puede renunciar a Catalunya como una oportunidad electoral. Una solución de gran coalición entre PP y PSOE no es viable aunque Pedro Sánchez la deseara".