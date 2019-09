Iglesias: "Sánchez dijo que preferiría entenderse con Errejón porque apoyaría gratis un acuerdo de Gabilondo con Ciudadanos"

"Legítimo y muy previsible". Así ha calificado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la irrupción de Más Madrid en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. "Las escisiones no son una novedad", ha señalado sobre la decisión adoptada por el partido de Íñigo Errejón apenas cuatro meses después de presentarse a las autonómicas de mayo. Iglesias ha dicho que falta por saber si será una fuerza "regional" o si buscará alianzas con otras candidaturas en diferentes territorios. De momento, Ada Colau ya ha dicho que no.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE Iglesias ha optado por un perfil bajo tras la decisión de Más Madrid anunciada este domingo. A la espera de que se concreten cómo y dónde se presenta el partido que lidera Íñigo Errejón, Iglesias ha pedido no centrar el debate de la precampaña en las dinámicas entre los partidos. "Nos equivocamos si hablamos solo de partidos y no de lo que nos jugamos en noviembre: la reforma laboral, intervenir el mercado del alquiler, las pensiones o la calidad en el empleo", ha dicho.

"Es lógico que se hable de partidos y encuestas, pero hay que dejar claro lo que se juega la gente", ha insistido. Para añadir: "Nos jugamos las pensiones, el precio del colegio o el del alquiler. Saben que si llega una recesión económica [con Unidas Podemos en el Gobierno] los recortes serán por arriba. Eso nos estamos jugando".

Iglesias ha defendido que la repetición electoral del próximo 10 de noviembre es consecuencia de una decisión de Pedro Sánchez y de las presiones ejercidas por la CEOE o Ana Patricia Botín [presidenta del Banco Santander]. El líder de Unidas Podemos ha sostenido que lo ha reconocido el propio secretario general del PSOE dijo la semana pasada que "no podría dormir" si compartiera Gobierno con su formación.

Esas palabras, ha dicho, son un "reconocimiento explícito" de Sánchez de que "nunca apostó" por esa coalición propuesta por el PSOE en julio. Iglesias ha explicado que no aceptaron esa oferta porque no se la creyeron y pensaban que sería "un juego de trileros". Otra prueba de que no era real, ha asegurado, es que cuando le añadieron "un poquito más, las políticas de empleo", dijeron que no. "Así es muy difícil", ha zanjado.

Para Pablo Iglesias la irrupción de Errejón no modifica sustancialmente el panorama político que habrá tras las elecciones generales. "Habrá Gobierno de coalición. Veremos si de carácter progresista o no", ha anticipado.

Iglesias ha reconocido que, tras el 10N, el PSOE se entenderá mejor con Más Madrid. "Sánchez el otro día lo dejaba muy claro, que preferiría entenderse con Errejón porque dijo que apoyaría un acuerdo de Gabilondo con Ciudadanos sin pedir nada a cambio. Normal que Sánchez prefiera eso", ha añadido.

Iglesias no ha querido anticipar cuáles serán las próximas decisiones de Más Madrid, pero sí ha descartado que pueda alinearse con Teresa Rodríguez en Andalucía o con Ada Colau en Catalunya. Sobre lo que ocurrirá en la Comunidad Valenciana, donde Compromís decide este mismo lunes su política de alianzas, ha considerado que puede haber un acuerdo con Unidas Podemos.

"No estamos lejos de un acuerdo con Compromís. Nos hubiera gustado en abril, pero Oltra nos dijo que en su partido pensaban que por separado irían mejor. Y creo que los resultados muestran que juntos nos va mejor", ha terminado.