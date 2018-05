Iglesias reclama una moción de censura por la sentencia de Gürtel y Rivera pospone la decisión al mes de junio

La sentencia sobre el caso Gürtel que ha ratificado la condena del Partido Popular como organización que se lucró de la trama encabezada por Francisco Correa ha provocado que Podemos reclame al PSOE, otra vez, que presente una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Ciudadanos, por su parte, ha optado por posponer las decisiones. Aunque su jefe de filas, Albert Rivera, ha asegurado que la decisión de los tribunales supone "un antes y un después", no será hasta el 11 de junio cuando el Comité Ejecutivo "evalúe" los hechos y "tome decisiones".

"Tenemos un partido del delincuentes a los mandos del Gobierno. Ningún país lo puede aguantar. Por higiene, la oposición debería presentar una moción de censura", ha sostenido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en declaraciones a los medios en el Congreso. Iglesias ha recordado que el grupo parlamentario que preside ya presentó una iniciativa así el año pasado y ha asegurado que el turno es ahora de Pedro Sánchez: "Apoyaríamos al PSOE para encabezarla".

El presidente de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha asegurado que no ha hablado en esta ocasión con su homólogo socialista. "Pedro Sánchez conoce nuestra disponibilidad", ha señalado. Iglesias ha recordado que "el PSOE estuvo dispuesto a presentar una moción para sacar al PP de Madrid por un caso menos grave", en referencia al máster falsificado de la ya expresidenta regional, Cristina Cifuentes. "Si estaban dispuestos a presentarla en Madrid", ha apuntado, "no se entiende que no estén dispuestos a presentarla en el Congreso".

Iglesias ha recordado que los partidos catalanes del Congreso, ERC y PDeCAT, ya han anunciado en varias ocasiones que "estarían dispuestos a facilitar un Gobierno progresista en España".

Cuestionado sobre la posibilidad de que Ciudadanos se sume a la moción, Iglesias ha calificado de "desvergüenza absoluta" el apoyo que le dieron al PP para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018 este mismo miércoles con el respaldo del PNV.

"Que nadie se equivoque, el PP gobierna por Ciudadanos. Decir Ciudadanos y PP es lo mismo. Decir Rivera y Rajoy, es lo mismo", ha concluido.

Rivera rechaza tomar ya una decisión

A la misma que Iglesias, en otra sala del Congreso, ha comparecido el propio Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos ha señalado que la sentencia conocida este jueves supone "un antes y un después" en la relación de su partido con el PP y con el Gobierno, al que ha acusado de "corrupto".

La sentencia de la Audiencia Nacional acredita la existencia de una caja B del PP y que los empresarios donaban a cambio de "favores".

Rivera no se ha pronunciado sobre la opción de una moción de censura. El líder de Ciudadanos ha asegurado que no quiere tomar decisiones "en caliente" y que esperará a la reunión del Comité Ejecutivo prevista para el próximo 11 de junio. Este lunes se reúne el Comité Permanente pero, según han explicado fuentes del partido, no será ahí donde se concreten las acciones a tomar.

Rivera, cuyo partido votó el miércoles a favor de los Presupuestos Generales del Estado que permitirán al PP agotar la legislatura, ha lamentado que la sentencia del caso Gürtel "llega en el momento más delicado para España" , en referencia a la crisis de Catalunya. "Nos debilita", ha señalado. "No es una sentencia más", ha añadido. "Trastoca" los planes de la legislatura, ha asegurado. Pero no ha confirmado si su apuesta es cambiar al partido del Gobierno; al presidente, Mariano Rajoy; apostar por una moción técnica que propicie un adelanto electoral; o seguir igual hasta el final de la legislatura.

IU, "dispuesta a valorar" la moción. En Comú la reclama

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, se ha felicitado en Twitter por una sentencia de la que su organización es parte activa. La coalición que lidera ha sido acusación popular en todo el proceso hasta el punto de que el PP anunció una querella contra ellos que, finalmente, nunca impulsó.

"Nos gobierna el partido más corrupto de Europa. ¡Hay que echarlos!", apunta Garzón en su mensaje.

Gürtel:

33 años Bárcenas

51 para Correa

31 López Viejo, exconsejero de Esperanza Aguirre

14 Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato

La propia exministra y el PP condenados a título lucrativo

Nos gobierna el partido más corrupto de Europa. ¡Hay que echarlos! https://t.co/DWAIt7o8vX — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 24 de mayo de 2018

Desde IU apuntan que la organización "siempre ha estado dispuesta a valorar opciones para echar al PP" ya desde 2016, cuando Garzón impulsó "una mesa a cuatro" que propiciara un acuerdo para investir a Pedro Sánchez que se estrelló contra el acuerdo del PSOE con Ciudadanos.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín: "No podemos esperar otra cosa que la misma contundencia ante la sentencia de Gürtel". Martín, cuyos diputados se enmarcan en el grupo confederal pero tienen libertad de voto, ha comprometido su apoyo al PSOE.