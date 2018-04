Ciudadanos sigue sin hablar con Gabilondo sobre la moción de censura a la espera de una dimisión de Cifuentes 'in extremis'

Ciudadanos sigue apretando a Mariano Rajoy para que mueva ficha y obligue a dimitir a Cristina Cifuentes para evitar de esa manera que el partido apoye la moción de censura y abra la puerta a que el PSOE gobierne en Madrid. "Vamos muy en serio", ha vuelto a advertir Inés Arrimadas este lunes al líder del PP, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Permanente de la Ejecutiva.

Sin embargo, la portavoz nacional de Ciudadanos ha reconocido que Ignacio Aguado, el portavoz en la Asamblea de Madrid, aún no ha hablado con Ángel Gabilondo para negociar las condiciones del anunciado apoyo de su partido a esa moción para la que todavía no hay ni siquiera fecha. "No abriremos negociación con el PSOE hasta ver si el PP pone a un candidato alternativo", ha adelantado Arrimadas.

"Cada vez que pasa más tiempo nos dan la razón sobre la gravedad de los hechos" sobre el máster de Cifuentes, ha repetido Arrimadas, que achaca la indecisión de Rajoy a "las luchas internas" y de "poder" que hay en el PP.

En Ciudadanos no dudan de que Rajoy dejará caer a la presidenta regional 'in extremis', cuando asuma que la amenaza de su partido es "real", para no perder el feudo más importante que conserva el PP.

Los de Rivera, no obstante, no moverán ficha hasta que no se conozca la fecha del debate y puedan comprobar si Cifuentes se atrinchera y no dimite. Mientras tanto, no se van a sentar con los socialistas a negociar el apoyo a la moción.

Durante su comparecencia, Arrimadas ha insistido en que ya no se trata solo del caso Cifuentes, sino que los hechos que se están conociendo "han hecho saltar todas las sospechas" de que en la Rey Juan Carlos hay "una trama universitaria" dedicada a hacer "favores al PP".

"Lo mas lógico es que Rajoy ponga a un sustituto interino en la Comunidad de Madrid y no alargue más esta agonía". "Cifuentes tiene que dimitir si no quiere que el señor Gabilondo sea presidente durante los próximos nueve meses", ha remachado Arrimadas una y otra vez.

La portavoz del partido asegura que tampoco hay negociaciones ni conversaciones con los dirigentes del PP para evitar que apoyen la moción pero siguen convencidos de que se barajan nombres internamente y que hay división en Génova al respecto.

Al ser preguntada de nuevo si la decisión de dar ese apoyo a Gabilondo ya es definitiva o queda a expensas de que el PP les pida a que esperen a ver los resultados de la investigación de la Fiscalía, Arrimadas incluso se muestra enfadada. "Ya hemos dicho que o hay un candidato alternativo a Cifuentes antes de la moción de censura que ejerza de interino estos meses o el PP perderá la Comunidad de Madrid", zanja tanto en público como en privado.

El partido espera que este desenlace sea pronto aunque no se prevé que sea antes del encuentro nacional que celebrarán el próximo fin de semana en El Escoria, en el que "seguiremos trabajando en nuestro proyecto de futuro para España", ha dicho Arrimadas. Este gran acto, al que asistirá la Ejecutiva en pleno y los miembros de los comités autonómicos, servirá como arranque de precampaña de las elecciones de 2019.