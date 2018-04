Kim Jong-un bromea con Moon Jae-in al llevarlo al Norte de la frontera

El líder norcoreano, Kim Jong-un, bromeó hoy con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, tomándolo de la mano y llevándolo al lado Norte de la frontera que separa a ambos países, en un momento distendido antes de la histórica cumbre.

Al encontrarse en la línea divisoria, Moon dijo: "has venido al Sur, me pregunto cuándo podré ir yo al Norte", a lo que Kim respondió "quizás ahora es un buen momento para que vengas", y le llevó de la mano al lado norteño de la demarcación en un gesto que no estaba previsto, según explicó el portavoz presidencial de Seúl.

"Ha sido una decisión muy valiente por su parte el venir hasta aquí", dijo Moon, quien también dijo que ambos líderes "estaban haciendo historia" a lo que Kim respondió que "era un placer conocerle", según las palabras que pudo recoger la televisión surcoreana KBS.

El portavoz de Seúl, Yoon Young-chang, explicó en rueda de prensa que Moon instó a Kim a visitar la residencia presidencial en la capital surcoreana, a lo que el líder norcoreano contestó "si me invitas, voy en cualquier momento".

Este cordial encuentro supuso el primero entre ambos líderes y la primera ocasión en que un mandatario norcoreano pisa territorio del Sur, y marcó el comienzo de una histórica cumbre intercoreana en la que se tratarán la desnuclearización y la paz en la península.

Durante la charla previa a la cumbre hubo espacio para las bromas y el buen humor entre los mandatarios.

Kim volvió a bromear con los lanzamientos nocturnos del régimen, como ya dijo a varios de los asesores de Moon en Pyongyang en marzo, al afirmar que estos ensayos de armas han obligado a despertarse temprano al presidente surcoreano.

"Ahora ya puedo dormir mejor" dijo Moon respecto a la reciente moratoria anunciada por el régimen sobre sus lanzamientos de misiles y pruebas nucleares.

El presidente surcoreano, por su parte, halagó a la hermana del líder, Kim Yo-jong, directora de propaganda, asesora muy cercana del mariscal norcoreano y hoy también presente en la cumbre.

"Kim Yo-jong es una toda una celebridad en el Sur" dijo Moon, ante lo que ella se ruborizó, según relató el portavoz surcoreano.