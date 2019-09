Lastra no ve seria una propuesta que "anticipa una crisis de gobierno"

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha justificado el rechazo de su partido a la última propuesta de Podemos, un Gobierno de coalición a prueba, porque "una oferta que ya te anticipa una crisis de gobierno no es una propuesta seria".

En una entrevista en Telemadrid, Lastra ha confesado que a los socialistas les sorprendió ayer jueves la llamada de Iglesias con su propuesta de "experimentar con el Gobierno" y de tener "ministros a prueba".

"No es una propuesta seria, no lo es", ha recalcado la dirigente socialista, quien sí ve seria la oferta de su partido de un acuerdo programático. "Lo que podemos es firmar ya un contrato, un contrato de 'vamos a hacer ya todo esto con los presupuestos encima de la mesa y con las garantías'" para cumplirlo, ha dicho.

Lastra ha recordado que el pasado miércoles, cuando Pablo Iglesias puso el ejemplo de Italia para defender la coalición, que "Italia no es ejemplo de nada" porque el gobierno de ese país es "para un ratito" y eso no es lo que quiere para España el PSOE.

El Gobierno de España es una "cosa muy seria" y solo se necesita ya a Podemos para no ir a elecciones, ha continuado la número dos de los socialistas.

Por otro lado, Adriana Lastra ha considerado que quien sí quiere elecciones es el líder del PP, Pablo Casado, porque lleva semanas hablando de la coalición que defiende, España Suma, una fórmula que no cree que se acabe dando porque Ciudadanos no la aceptará.

Y en cuanto a la propuesta del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de un acuerdo entre PP y PSOE, ha señalado que no es posible porque esos dos partidos no se parecen "en nada" y no tienen ni agenda social ni fiscal comunes.

También se ha pronunciado al respecto la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, al asegurar que en ningún caso el PSOE ha pedido al PP que "apoye" una investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni a Casado "ningún tipo de acercamiento".

"Los ciudadanos apoyaron que el PSOE liderara una nueva etapa por lo que se trata de exigirle (al PP) que se comporten de la misma manera que hizo el PSOE ante el bloqueo del señor Mariano Rajoy", ha explicado Montero en una entrevista en la Cadena Ser.