Leila, Hanán y Ahed, tres mujeres palestinas en busca de un Estado

Leila Khaled, exguerrillera palestina; Hanán Ashrawi, histórica portavoz de la Conferencia de Paz de Madrid, y Ahed Tamini, joven activista, son tres mujeres de diferentes generaciones que relatan a Efe su papel determinante en las aspiraciones de Palestina de convertirse en un estado.

Leila, Hanan y Ahed manifiestan en tres entrevistas separadas con Efe sus esperanzas en que alguna generación palestina vea resuelto el viejo problema de Oriente Medio, con el fin de la ocupación de Israel y la consecución del estado de Palestina, conforme al Plan de Partición de 1947 de la Asamblea General de la ONU.

El 29 de agosto de 1969 Leila Khaled, una joven de 25 años, entró en la cabina de un avión de pasajeros estadounidense de la TWA que había hecho escala en Roma, y se hizo con el mando del aparato junto con otros guerrilleros del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), convirtiéndose en la primera secuestradora. Medio siglo después Khaled considera que aquella opción fue entonces una "herramienta táctica" para alertar al mundo de los sufrimientos de su pueblo, pero "no viable" ahora.

A finales de octubre de 1991, Hanán Ashrawi, de 45 años, se erigía en portavoz de la delegación jordano-palestina en la Conferencia de Madrid de 1991, en la que se instauró el principio de "paz por territorios". Ashrawi, emblema de la moderación y del realismo pragmático, representaba las esperanzas de diálogo por conseguir un Estado palestino al lado de Israel. Casi tres décadas después, Ashrawi estima que con su política de "obtener más y más territorio (Israel) ha destrozado ese principio".

En 2010, Ahed Tamimi, una niña de 9 años con su puño amenazante empujaba a un soldado israelí durante las protestas en su aldea de Nabi Saleh, en Cisjordania ocupada, contra la confiscación de un manantial. Una acción que repetía en 2017, con 16 años, al dar una bofetada y empujar a otro soldado israelí en el patio de su casa después de que un primo suyo fuera alcanzado en la cabeza por una bala de goma. Tras cumplir la condena de ocho meses de cárcel dictaminada por un tribunal militar israelí, Tamimi piensa que también los "israelíes son víctimas de la ocupación".

LEILA KHALED: "EL SECUESTRO FUE UN LLAMAMIENTO AL MUNDO, AHORA NO ES VIABLE"

KHALED (Haifa, 9 abril 1944). A sus 75 años reside en Jordania y mantiene activa su militancia. Su foto en blanco y negro de guerrillera con amplia sonrisa, kufiya (pañuelo palestino) en la cabeza y un AK-47 en las manos, que le hizo el fotoperiodista Eddie Adams (1933-2004) y que se divulgó a través de las agencias internacionales dos meses después del secuestro, la convirtió en un icono.

- ¿Repetiría en 2019 aquel secuestro?

- El secuestro fue una herramienta táctica en nuestra lucha y por un corto tiempo. El objetivo entonces era obligar a Israel a liberar a los prisioneros palestinos de las cárceles israelíes y hacer un llamamiento al mundo para que escuchara los sufrimientos palestinos y sintiera sus penas a causa de la ocupación israelí que representa el terrorismo y la violación de los derechos palestinos. Esta herramienta no es viable ahora. Hoy en día, la situación es diferente, por lo que se utilizan otras tácticas.

- ¿Cuál es su papel ahora?

- Como refugiada, pertenezco al Politburó del FPLP y soy miembro del Consejo Nacional Palestino. Tengo diferentes misiones de acuerdo con el programa político. Soy responsable del departamento de refugiados y del derecho al retorno.

- ¿Qué le empujó a su pronto activismo en la lucha palestina?

- La ocupación israelí de mi patria Palestina es la principal razón de mi participación en la lucha. La gente fue forzada y obligada a abandonar las casas y propiedades de nuestra Palestina en 1948 cuando las bandas sionistas empezaron una guerra contra nosotros con el apoyo de las fuerzas británicas. Los sionistas lanzaron una limpieza étnica y nos convirtieron en refugiados en campamentos fuera de Palestina. La injusticia para un pueblo hace que se rinda o resista. Nosotros elegimos resistir y continuaremos esta resistencia hasta la victoria liberando nuestra tierra.

- ¿Tiene alguna esperanza en la sociedad israelí?

- La sociedad israelí está edificada sobre la ideología sionista que adopta principios racistas y de apartheid. La sociedad está compuesta de ocupantes que vinieron de diferentes países basados en la mentira sionista de que dios les prometió a los judíos la tierra palestina. Esto no significa que toda la gente sea igual. Somos testigos de que algunas minorías están en contra del estado del apartheid y de la ocupación de Cisjordania y de Gaza. En tiempo de elecciones la mayoría de la sociedad elige el ala derecha y la ultraderecha como hemos visto desde hace años. A menos que esta sociedad cambie su ideología sionista, no hay esperanza.

- ¿Es viable la solución de dos Estados?

No. Israel está construyendo un muro que fue rechazado y condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Israel viola los derechos humanos a diario. Israel se considera por encima de la Ley internacional. Hasta ahora no ha sido castigado por las atrocidades.

- ¿Qué opina de Ahed Tamimi?

- Ella representa la segunda generación que está luchando con nuestro pueblo por la liberación de Palestina.

- ¿Qué hará el 29 de agosto?

- Visitaré el cementerio de los mártires para asegurarles que continuaré la lucha hasta conseguir los objetivos por el que dieron sus vidas.

- ¿Cree que verá un Estado palestino?

- No. Pero mis nietas sí lo harán.

HANAN ASHRAWI: "NOS DIERON MÁS OCUPACIÓN POR PAZ"

ASHRAWI (Naplusa, 8 de octubre de 1946). Fue ministra de Educación Superior en el gobierno de Yaser Arafat (1995 y 1999) y profesora de Literatura en la Universidad cisjordana de Bir Zeit. En la actualidad es miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Como portavoz de la delegación palestina ¿cuáles eran sus esperanzas en 1991 y cómo son ahora?

En 1991, en Madrid, aunque estábamos bajo el paraguas de Jordania (delegación jordano-palestina), nos aseguramos de que hubiera mujeres en todos los estamentos, en la toma de decisiones, en las negociaciones... Porque creemos que no puedes negociar sobre Palestina si todos son hombres. Fue increíble ver que éramos la única delegación con mujeres. Y sí, tenía esperanzas, porque pensamos que el único camino para parar los asentamientos y tener un Estado era involucrarnos positivamente en un proceso de pacificación. Después de negociar, nos propusieron la fórmula de paz por territorios, pero nos dieron más ocupación por paz.

- ¿En qué punto se encuentra el principio de 'paz por territorios'?

Ha empoderado (a Israel) para actuar fuera de la ley, para obtener más y más territorio sin rendición de cuentas, lo que ha destrozado ese principio. Se suponía que Israel iba a salir de las tierras árabes ocupadas: libanesas, palestinas y sirias cuando los árabes lo reconocieran. Pero ahora están hablando de normalizar ese reconocimiento, mientras Israel sigue siendo una potencia ocupante: todavía viola la ley internacional y oprime diariamente a los palestinos, y se anexiona el Golán (Altos de Golán sirio). Y los estadounidenses, no sólo no les paran sino que les incentivan y actúan en su nombre (Israel).

- ¿Ha retrocedido la causa palestina?

- La comunidad internacional, los estadounidenses, los europeos nos dijeron que lo único que teníamos que hacer era cumplir con todas las condiciones, pero hubo una cobertura completa para que Israel actuara al margen de la ley y destrozara la solución hasta llegar a ser las víctimas que somos ahora. Quizá fuimos ingenuos pensando en la legislación internacional, y aceptando un muy serio y doloroso compromiso para una solución de dos estados... Esto es una ocupación en la portada, sin ningún capítulo que exija una rendición de cuentas.

- ¿Cree que verá un estado soberano palestino?

- Algún día sí, pero no será pronto

- ¿Qué piensa de la sociedad israelí? ¿Difiere de la línea del Gobierno?

- En Israel, la cultura de la negación se ha convertido en algo actual en toda la escena política. Se ha producido una marginalización de la izquierda, de gente abierta a una solución general. La voz del extremismo y sus políticas están respaldando acciones muy peligrosas para todos.

- ¿Qué opina de Ahed Tamimi?

- Representa para las nuevas generaciones resistir con dignidad y valentía. Ella ha llegado a ser un icono y espero que se de cuenta de que puede empoderar a otras chicas jóvenes y mayores.

AHED TAMIMI: "TENEMOS UN SUEÑO Y LUCHAREMOS POR HACERLO REALIDAD"

Tamimi (Nabi Saleh, 31 enero 2001). De niña heredó el activismo de sus progenitores: su padre, Basem pasó por la cárcel durante las dos intifadas, y su madre Narinam, recientemente. Cuando Ahed salió de prisión el 29 de julio de 2018, tras ser condenada por incitación a la violencia por Israel, aprobó el "tawyihi" (examen de acceso a la Universidad) y expresó que le gustaría estudiar Derecho.

- ¿Cómo veía el problema palestino cuándo empujó por primera vez con 9 años a un soldado israelí?

- Cuando tenía esa edad, para mi la ocupación era ese soldado con su uniforme. Él era el mismo soldado que irrumpía en mi casa a medianoche, el que arrestaba a mi padre, a mi madre y a mi hermano.... El mismo coche militar. El mismo hombre armado que inspira miedo y atemoriza a los niños..... era una reacción normal.

- ¿Cómo ve la ocupación israelí ahora que ya es adulta?.

- Con los años crecí, maduré más y entendí mejor las cosas. Supe que la ocupación no es solo ese soldado, sino todo lo que hay a nuestro alrededor: checkpoints, asentamientos y el muro; la expulsión de mi pueblo y de mi gente de sus pueblos y sus casas; los campos de refugiados, la opresión, la pobreza; las masacres de Kafr Qasim, Deir Yasin, Sabra y Shatila; la situación en Gaza..... (Israel) representa la colonización, el guardián de los intereses del capitalismo y la industria militar, el enemigo de la humanidad. (...) He superado el miedo, no quiero y no me gusta que la gente de mi alrededor me vea como una víctima, porque es mi deber resistir y luchar contra aquellos que robaron mi tierra, mi casa y colonizaron mi país.

- ¿Cuál puede ser su contribución para resolver el problema palestino?

- Nuestro pueblo tiene derecho a luchar contra la ocupación por todos los medios de acuerdo con el derecho internacional. Elegimos la lucha sin armas, porque no nos gusta dañar a ningún ser humano.

- ¿Qué espera de la sociedad israelí?

Ellos son víctimas de la colonización, ellos aceptan ocupar tierra palestina, y por eso viven con miedo y pierden ahí su humanidad.

- ¿Espera ver un Estado palestino soberano?.

- Tenemos un sueño y lucharemos para hacerlo realidad.

- ¿Qué opina de Leila Khaled?.

Ella es una heroína nacional.