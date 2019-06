Luis Garicano: "Ni vamos a pactar con Vox, ni vamos a estar en ningún Gobierno con ellos"

Luis Garicano ha sido elegido este miércoles vicepresidente de Renew Europe, el grupo parlamentario que suma a los liberales de ALDE y a la República en Marcha de Emmanuel Macron. Un grupo de 106 escaños, 39 más que en la legislatura anterior, que se ha convertido en socio necesario para articular mayorías en Bruselas. Y este miércoles, también, ha sido el día en el que el candidato de Ciudadanos en las últimas elecciones municipales por Barcelona, Manuel Valls, ha cargado duramente contra Albert Rivera y su partido por sus alianzas con Vox, "una fuerza inliberal, reaccionaria y antieuropea".

"Tenemos una posición muy clara al respecto", ha dicho Garicano este miércoles desde Bruselas al ser preguntado por las palabras de Valls. Garicano se mostró a favor de la decisión de Valls de apoyar a Colau "para evitar que los independentistas instrumentalicen y destrocen Barcelona".

"Es una decisión unánime de la Comisión Ejecutiva que no tiene ninguna ambigüedad", ha proseguido Garicano: "Nosotros no vamos a pactar con Vox, no vamos a estar en ningún Gobierno con ellos. No hemos hecho ningún acuerdo con Vox, y Begoña Villacís ha vuelto a decirlo hoy con muchísima claridad. De ninguna manera vamos a hacer ningún acuerdo con Vox ni vamos a entrar en ningún Gobierno donde estén ellos. Yo sinceramente no estaría en un partido que pactara con... Es que es una decisión unánime de la Comisión Ejecutiva, quiero que esté claro, y una cosa que no existe no te puede afectar negativamente".

¿Y los acuerdos de Madrid? "Ya lo ha dicho Begoña Villacís", ha insistido Garicano, "que no hay ninguna marcha atrás en nuestra decisión de la Ejecutiva de que de ninguna manera vamos a entrar en Gobiernos con ellos". ¿Ni en Palencia, alcaldía que Ciudadanos, con tres concejales, ha conseguido gracias a Vox? "No le puedo entrar en los detalles, porque me han visto que estos días he estado todos los minutos centrado en el Parlamento Europeo. Pero le digo que no hay ni va a haber ningún acuerdo ni ningún Gobierno con ellos".

¿Y las críticas desde el Gobierno francés y su candidata a las europeas, Nathalie Loiseau? Garicano ha intentado restarle importancia: "El grupo que estamos detrás de esta esta nueva nueva etapa en la presidencia centrista en el Parlamento Europeo somos Ciudadanos y En Marche, y estamos colaborando absolutamente de manera íntima. Cuento con su apoyo y ellos con el nuestro, y mi nombramiento muestra un espaldarazo claro a nuestro partido y a nuestro trabajo y a todas nuestras políticas. Hay un claro apoyo que se refleja en mi vicepresidencia, que además hemos acordado que se vaya encargar de áreas económicas".

¿Y apoya que Ciudadanos haya roto con Valls en Barcelona? Garicano ha respondido: "Le digo que llevo dos semanas en la que no he tenido tiempo de seguir toda la información española porque estoy muy metido en Europa. Esa es la prioridad que tengo en este momento. Han ha sido intensísimas semanas de negociaciones día, tarde y noche. Estoy en el grupo negociador de programas: la primera vez que esperamos haya un acuerdo previo del Parlamento en el que vamos a exigir al presidente de la Comisión Europea. Es un avance democrático enorme y se está llevando todas mis energías".