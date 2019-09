MINUTO POLÍTICO | La falta de acuerdo aboca a unas nuevas elecciones

Unos 150 cargos del PP entre senadores, diputados y eurodiputados han publicado este miércoles una tribuna en el diario francés Le Monde bajo el título 'Non, la démocratie espagnole ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales' (No, la democracia española no socava las libertades fundamentales). El texto busca responder al presentado hace unos días en Le Journal du Dimanche, donde medio centenar de deputados galos criticaban el juicio del procés y la situación de los líderes independentistas.

En la tribuna, los populares defienden que "la democracia española goza de una calidad tan elevada como la francesa" por ello, plantean su "indignación" ante las palabras de los diputados franceses. "Los líderes independentistas no han sido juzgados por sus opiniones, sino porque han atacado nuestras leyes fundamentales, violando los derechos y libertades de millones de españoles, y sobre todo de los ciudadanos de Catalunya", reivindican. Pese a que no ha habido sentencia, para el PP ha quedado demostrado que "se usó la violencia en el contexto de una estrategia planificada y organizada para fracturar nuestro orden constitucional".

El texto concluye con un ejemplo francés: Córcega. "Los tribunales franceses y todas las instituciones sin duda reaccionarían con la misma firmeza en defensa de sus reglas democráticas, su Constitución y la unidad de Francia", señalan. Y concluyen: "Nosotros estaríamos sin dudarlo del lado de Francia".

El presidente del partido, Pablo Casado, o el responsable de comunicación, Pablo Montesinos, han sido algunos de los dirigentes populares que no han tardado en compartir en redes sociales el texto.