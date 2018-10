Batet, sobre la petición de ERC de que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar los cargos por el 1-O: "Piden una cosa imposible"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha asegurado que la petición de ERC de que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar los cargos por el 1-O es "una cosa imposible". "En España existe separación de poderes y el respeto a la independencia judicial y a la autonomía de la Fiscalía son reglas básicas", ha añadido.

Batet, en una entrevista concedida a 'El Objetivo' de Ana Pastor (laSexta), ha defendido que el Gobierno "no puede sustituir a otro poder del Estado, el poder judicial", en referencia a la petición que este domingo ha hecho Joan Tardà. El diputado de ERC había vinculado el apoyo de su grupo parlamentario a los presupuestos a la retirada de las acusaciones contra los dirigentes independentistas procesados por el 1-O.

A pesar de la negativa del Ejecutivo a esta solicitud, Batet se "manifiesta optimista" a la hora de conseguir el apoyo de ERC y del PDeCat en la votación de los Presupuestos Generales del Estado. Aun así, advierte que no quiere ser "ingenua" y que "no es fácil conseguir apoyos". Más fácil parece la negociación con el PNV: "El PNV se ha manifestado con buena voluntad, pero no hemos cerrado todavía una acuerdo. Existen muchos puntos de sintonía".

Contradice a Carmen Calvo

Batet ha contradicho a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al asegurar que el Ejecutivo no revertirá el decreto que facilitó la salida de empresas de Catalunya. "Ese decreto facilitó la salida de poquísimas empresas, no vamos a cambiarlo", ha comentado. En relación a las acciones judiciales que emprenderá el Gobierno sobre la declaración del Parlament que censuraba la Monarquía, Batet ha dicho que "se está estudiando cualquier acción legal" y que, "si finalmente se llega a la conclusión de que es factible y viable" enviar la resolución al Tribunal Constitucional, el Gobierno "la llevará". La ministra, quien desconoce cuándo se producirá la siguiente reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez, ha descartado aplicar ahora el artículo 155 de la Constitución en Catalunya: "Cuando se aplicó veníamos de una trayectoria de ruptura con el marco constitucional y del Parlament. Esto vino seguido de un referéndum ilegal y de una declaración unilateral de independencia. Esta situación no tiene que ver con la actual". Envío de los Presupuestos a Bruselas Batet también ha defendido que los Presupuestos Generales que el Gobierno va enviar a Bruselas "tendrán como fundamento el acuerdo cerrado esta semana" con Unidos Podemos, que prevé, entre otras medidas, la ampliación del permiso de paternidad o la subida del IRPF en los tramos más altos.

Preguntada por si espera una revisión de Bruselas, por ejemplo, en el déficit, la ministra ha afirmado que Europa "va a aceptar" el documento que España va a enviarle. "Es un documento muy trabajado y muy serio donde se apuesta por las políticas sociales y Bruselas y la Unión Europea están con la lucha contra la desigualdad y la pobreza", ha dicho.

La ministra ha afirmado que el Gobierno no va a "tocar los impuestos a la clase media y trabajadora" y ha defendido la iniciativa de subir el salario mínimo interprofesional: "Es complicado que haya más precariedad en España que después de la reforma laboral del PP. Actualmente hay gente que no llega ni a mitad de mes".