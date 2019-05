Mujer, joven, con discapacidad intelectual y candidata a concejal

A los 19 años Nerea Cuervo se dio cuenta de que la política podía ser una forma de "ayudar a las personas con discapacidad", como ella, así que aprendió a leer y escribir, se afilió al PSOE y ahora, con 30 años, afronta con especial ilusión esta campaña ya que aspira a ser concejal socialista de Tres Cantos.

Nerea figura tras un proceso de listas abiertas como número ocho, un puesto por detrás de su padre, Gerardo Cuervo, que ha sido un gran apoyo para ella en todos los aspectos, aunque la joven recalca que la decisión de dar el salto a política fue exclusivamente suya.

"Yo quería meterme, mi padre me ayudaba, pero lo elegí yo", asegura en una entrevista con Efe.

Empezó a interesarse por la política con 19 años tras una charla que el entonces secretario general del PSOE en Tres Cantos, Miguel Aguado, dio en una asociación para personas con discapacidad a la que asistió Nerea.

"Se lo dije a mi familia (que quería afiliarme al PSOE). Dijeron que muy bien, si tú quieres, adelante", cuenta la joven, que tiene un hermano mayor de 32 años.

Aunque había estado en varios colegios no sabía leer ni escribir correctamente y decidió aprender por su cuenta, en casa, para así poder ser útil en el partido.

Pagó su primera cuota como militante del PSOE con su primer sueldo, trabajando en un puesto de yogures helados.

En las elecciones municipales de 2011 echó una mano distribuyendo propaganda electoral entre los vecinos de Tres Cantos y llevando bocadillos a los miembros de las mesas electorales.

Cuatro años más tarde, en los comicios de 2015, integró la lista del PSOE en Tres Cantos en el puesto 19 y empezó su lucha para pedir el derecho a voto para todas las personas con discapacidad intelectual, algo que es posible desde las pasadas elecciones generales gracias a la reforma de la ley electoral.

"Me siento bien y estoy contenta porque ya lo pueden hacer, son mayores y tienen derecho", dice con orgullo Nerea, que votó por primera vez a los 18 años porque en su caso nunca ha estado incapacitada.

Antes de que este derecho fuera una realidad, Nerea fue al Congreso de los Diputados, a la Asamblea de Madrid y al Parlamento europeo para tratar de convencer a los políticos de algo que ella tenía muy claro desde hace mucho tiempo y que no entendía que dependiera "de los padres o los jueces".

Para Nerea, que forma parte de una asociación feminista, la política es una manera de "ayudar a las personas con discapacidad" y "defender sus derechos", como el "derecho a tener hijos" o a "una casa para vivir con su pareja".

Entre sus prioridades está además la incorporación de la lectura fácil a los programas electorales con un lenguaje más sencillo que pueda comprender todo el mundo.

Muy combativa, ha ido varias veces al pleno de Tres Cantos para quejarse en calidad de vecina por distintas situaciones, como la presencia de obstáculos que impiden a las personas con discapacidad física moverse por las calles.

"Lo digo para que lo cambien", explica Nerea, que anima a otras personas con discapacidad a dar el paso de entrar en política.

"Les diría que no tengan tanto miedo, que no pasa nada, les echamos una mano como hicieron conmigo", añade.

En su trayectoria política ha conocido a destacadas figuras del socialismo como Patxi López, el expresidente José Rodríguez Zapatero y el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, con quien le gustaría volver a coincidir para hablar sobre todo de una de sus grandes aficiones en común: el baloncesto.

Nerea, que estuvo a punto de hacer el castin para la película "Campeones", ha aprobado recientemente una oposición para ser conserje, pero su gran sueño es ser política y está "de los nervios" en esta campaña ante la posibilidad de ser elegida concejal.

Lo que más le gusta de este trabajo, además de la posibilidad de transformar su entorno, es "estar con los compañeros" y lo que le resulta más difícil es "aprender a hacer las cosas".

Su reto ahora es poder debatir como el resto de los políticos y por eso intenta seguir los debates de la televisión para "ver cómo son".

Miedo ante las cámaras no tiene y de hecho ya ha concedido varias entrevistas junto a su padre, que ensalza las aptitudes y la evolución de su hija, a pesar de que en uno de los colegios le dijeron cuando tenía seis años que "no iba a ser capaz ni de atarse los cordones de los zapatos".

"Le pido a todos los padres que crean en sus hijos, les apoyen, les den herramientas. Lo que necesitan son herramientas, muchas veces no sabemos lo que quieren no porque ellos lo sepan sino porque nosotros no somos capaces de entenderlos", sostiene.

Por Sol Carreras