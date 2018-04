Ossorio, sobre que Cifuentes deje el PP de Madrid: "Se mostró abierta a que el partido tome la decisión más oportuna"

Así lo ha expuesto Ossorio en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, al ser preguntado sobre si consideraba que el PP debería cambia la Presidencia por la situación actual del partido.

"Eso es decisión de la dirección nacional, pero ella el día que dimite como presidenta se puso a disposición de si el partido quería nombrar a una gestora o mantenerla a ella. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido en eso también, en que se ha mostrado abierta a que el partido tome la decisión más oportuna", ha señalado Ossorio.

El portavoz popular en el Parlamento madrileño también ha asegurado que el día de la dimisión envió un mensaje de WhatsApp a Cifuentes porque "sabía que era un día muy malo para ella" y quiso recordarle "lo que había avanzado Madrid desde junio de 2015, con todos los ratios económicos de empleo o en listas de espera". "Yo sabía que lo estaba pasando mal y estos años ha trabajado muy bien", ha defendido.

En estos momentos, Ossorio ha sostenido que con la situación que atraviesa el partido y "desde la tristeza de lo que ha sucedido quieren "mirar al futuro", porque el PP es el "único", a su juicio, "que garantiza una buena gestión en España" y "hay que animar a los militantes, con la cabeza muy alta".

Por otro lado, de cara a las elecciones autonómicas de 2019, ha sido cuestionado sobre cómo vería a Soraya como candidata, si vería "un cartel atractivo". A esto, Ossorio ha respondido que "por supuesto que sería un cartel atractivo", pero que el PP "tendría muchas personas que podrían ser candidatos a la Presidencia y eso le corresponde al Comité Nacional decidirlo".

Por último, sobre la encuestas que sitúan al PP como tercera fuerza política, por detrás de Ciudadanos y PSOE, ha indicado que no le "gusta", pero que "no confía en las encuestas sino en las elecciones". A su juicio, las encuestas reflejan la situación de que han pasado "unos días" que "no han sido del agrado de nadie".