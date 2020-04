El PP aplaza a la próxima semana la reunión con Sánchez para el pacto de reconstrucción y Vox no acudirá

Pedro Sánchez comenzará este jueves los contactos con las fuerzas políticas para explorar un pacto de reconstrucción el país, en el que pretende involucrar a los agentes sociales y las comunidades autónomas, para hacer frente a los efectos de la crisis que dejará la pandemia de la COVID-19. Pero no lo hará con el PP, como era su pretensión: Pablo Casado aplaza a la próxima semana el encuentro tras mostras su malestar con Moncloa por la forma en la que se ha organizado. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, que es la tercera fuerza en el Congreso, ni siquiera asistirá. El Gobierno agradece la "disponibilidad de la mayoría de grupos parlamentarios": "Consideramos que no hay nada más importante que estas reuniones".

Génova ha dejado patente su malestar con Moncloa por haberse enterado de la convocatoria para el jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del martes. Para los conservadores fue insuficiente que la secretaria del presidente se pusiera en contacto con la de Casado y el jefe de gabinete del jefe de la oposición, Pablo Hispán, llamó a Iván Redondo para transmitirle la disconformidad con esa forma de hacer. Este miércoles, el PP ha enviado un duro comunicado en el que aplaza la reunión a la próxima semana -aún no están cerrados los detalles-. La intención de Sánchez era comenzar la ronda con el líder conservador en su calidad de jefe de la oposición, pero no va a ser posible.

"Aún no ha detallado ni el contenido ni los participantes de unos pactos a medio plazo, que solo pretenden corresponsabilizar a los demás de sus errores -expresa el comunicado de Génova-. La base para cualquier acuerdo es la confianza, pero ya nadie se fía de él. Ha engañado tanto a tanta gente que ya no le creen ni sus propios socios. Solo le importa el poder. Pero al PP solo le importan los españoles. Esa es la verdadera distancia que nos separa".

Además, Casado enmarca en el Congreso y otras instituciones, como la Conferencia de Presidentes, los lugares en los que se deben ir llegando a acuerdos a la vez que se quejan del trato dispensado por Moncloa. "No es creíble la voluntad de pacto de Pedro Sánchez después de intentar volar todos los puentes insultando a Pablo Casado en la misma sesión que le apoyaba la medida más drástica de nuestra historia democrática", dice el PP sobre la acusación de "deslealtad" que vertió Adriana Lastra al jefe de la oposición. "Y cuando solo le ha dedicado 4 minutos por teléfono en los últimos 24 días, y le informa de sus reuniones por la prensa", sentencia el comunicado del PP. Sin embargo, en Moncloa aseguran que en el último mes Sánchez ha llamado en cuatro ocasiones al jefe de la oposición.

Vox se niega directamente a coger el teléfono al presidente del Gobierno. Abascal ya lo hizo en la última ronda en la que Sánchez contactó con los grupos para informales de su decisión de prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril. La formación de extrema derecha tampoco participará en la negociación del pacto de reconstrucción al que le invita el Gobierno. Abascal insiste en que el Ejecutivo debe dimitir y se tiene que constituir un gabinete de "emergencia nacional" de PSOE, PP y Vox con exdirigentes como Felipe González, José María Aznar o Rosa Díez.

"Casi 20.000 muertos según las dudosas cifras oficiales. En este escenario, la oficina de Moncloa me pide que mañana me ponga al teléfono con el presidente Sánchez para hablar de ‘pactos para la reconstrucción’. He rechazado esa llamada porque no es momento de propaganda, sino de acciones decididas para detener la destrucción de vidas, de empleos y de libertades que está propiciando este gobierno negligente, falsario y desleal", expresa Abascal en un videocomunicado que ha difundido Vox."¿Cómo se atreve este Gobierno a reclamar unidad a las fuerzas políticas cuando el vicepresidente del Gobierno ataca sistemáticamente al Jefe del Estado dinamitando la necesaria unidad institucional?", se pregunta el líder de la extrema derecha en referencia a Pablo Iglesias.

"Mientras el señor Sánchez no cese al vicepresidente Iglesias, que representa una amenaza para la unidad y la convivencia, y mientras no pague a los españoles a los que impide trabajar, solo nos dirigiremos a este Gobierno a través de la tribuna del Congreso y lo haremos para exigir su dimisión inmediata", sentencia Abascal.

La que sí acudirá a la cita es Inés Arrimadas, que fue la primera en verbalizar la necesidad de reeditar los Pactos de la Moncloa. La videoconferencia será este jueves a las 13 horas. La presidenta de Ciudadanos sostiene que los acuerdos deben suponer una respuesta al coronavirus "sensata, moderada y acordada entre Gobierno, oposición y agentes sociales". "Deben servir, no para un cambio de régimen, sino para consensuar de forma urgente la salida económica, social y sanitaria de la crisis con tres grandes acuerdos: un plan urgente de contingencia sanitaria, un plan estratégico de reactivación económica y un plan de protección social", explica Ciudadanos.

También este jueves Sánchez hablará con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que hasta ahora ha sido aliado parlamentario del Gobierno de coalición, aunque se ha quejado de las decisiones unilaterales que se han tomado en el marco de la pandemia. Para los nacionalistas vascos la "clave" es la puesta en marcha de unos Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno pretende presentar en "tiempo y forma", es decir, a finales de septiembre para que entren en vigor el 1 de enero de 2021 de acuerdo a las nuevas previsiones económicas mermadas por la crisis de la COVID-19.

El resto de aliados del Gobierno también acudirán a la cita. El Grupo Plural -integrado por JxCat, Más País, BNG y Compromís- está citado el jueves a las 12:30. Sánchez también mantendrá la formalidad de mantener encuentros telemáticos con los portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique (jueves a las 13:30), y del PSOE, Adriana Lastra.

Gabriel Rufián, que advirtió de que no podría haber Pactos de la Moncloa sin acuerdos previos con Euskadi y Catalunya aunque se mostró favorable de un nuevo "Pacto Integral por la Vida", se reunirá con Sánchez por videoconferencia el viernes, al igual que EH Bildu.

"Agradecemos a la mayoría de los grupos su disponibilidad para las reuniones por videoconferencia de mañana y el viernes, que ya estamos cerrando. Consideramos que no hay nada más importante que estas reuniones", expresan fuentes del Gobierno.