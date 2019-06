PSPV pide a Compromís que no vete "el modelo Botànic" en Valencia y tilda de "globo sonda" el organigrama que proponían

En este sentido, desde el PSPV-PSOE aseguran que siguen "apostando por un modelo Botànic, defendido por la propia coalición de Compromís en la Generalitat Valenciana y por el Partido Socialista", según han informado en un comunicado tras la reunión mantenida esta tarde por los equipos negociadores de ambas formaciones.

Mientras, los socialistas "celebran que desde Compromís se haya desistido de una propuesta que no tenía un encaje legal e incluso que quedaba al margen de los cánones democráticos de cualquier estructura de gobierno".

En un comunicado, los valencianistas se han mostrado "dispuestos" a renunciar al modelo gerencial que proponían en su programa electoral, y pasar a un modelo de coordinaciones de área para "acercar posiciones" con el PSPV. "Incluso, si el PSPV lo exige, Compromís estaría dispuesto también a que no hubiera ningún coordinador de área o, en caso de que los hubiera, que siempre estuvieran supeditados al concejal o concejala de área", han agregado.

No obstante, para el PSPV esta "no era un posibilidad política ni administrativa aceptar generar una estructura en paralelo de gobierno al democráticamente electo y por tanto no es una renuncia, sino volver a la posición de partida", han asegurado.

De esta manera, los socialistas han considerado que "lo razonable" es "llegar a un acuerdo como se ha hecho en la Generalitat, donde el PSPV-PSOE ha esgrimido una posición de responsabilidad porque así lo quieren los ciudadanos y ciudadanas progresistas". "No podemos perder el tiempo con propuestas irrealizables y pedimos que se levante el veto al modelo del Botànic", han concluido.