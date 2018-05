Pedro Sánchez se desmarca de Margarita Robles y pide a Catalá “que no sea torpe”

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se ha desmarcado este martes de las declaraciones de la portavoz socialista, Margarita Robles, quien secundó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en sus insinuaciones críticas contra uno de los magistrados del juicio de ‘la manada’.

“Hemos sido muy críticos con la sentencia de ‘la manada’. Lo que le pedimos al ministro de Justicia que no sea torpe. Que aclare a qué se refiere y, si no, lo mejor es estar callado. Como partido de Gobierno que somos no vamos a entrar en la actuación personal de un magistrado”, ha dicho Sánchez durante su participación en Madrid en la manifestación del 1 de Mayo.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, consideró ayer que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia del caso de 'la manada' y ante el voto particular del juez Ricardo González, en el que, a su entender, se ofende a la víctima.

Este martes, un periodista le ha recordado a Sánchez las declaraciones de Margarita Robles con la siguiente pregunta: “¿La portavoz del PSOE sabía de lo que hablaba?”. “Eso esperamos”, ha respondido el secretario general socialista, quien ha continuación se ha desmarcado de Robles.

A Sánchez, además, le han preguntado si él también pide la dimisión de Catalá, y ha respondido que el PSOE se sumó hace meses a la reprobación parlamentaria de Catalá: “Si es por el Partido Socialista, el ministro Catalá habría dejado de ser ministro hace mucho tiempo”, ha dicho.

En el mismo sentido se ha pronunciado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también presente en la manifestación del 1 de Mayo en Madrid: "El señor Catalá tendría que haber dimitido hace mucho tiempo".