Pedro Sánchez pide al PP que sea "leal" con su Gobierno ante el desafío territorial en Catalunya

Pedro Sánchez se ha enfrentado este miércoles a su primera sesión de control en el Congreso desde que llegó a Moncloa. Lo ha hecho horas después de hacerlo en el Senado y la actitud del PP ha sido la misma: avivar el discurso de que el presidente llegó al Gobierno apoyado por el "populismo de Pablo Iglesias, los independentistas que han dado un golpe de estado contra la Constitución, la unidad de España y la monarquía e incluso los amigos de la vieja ETA". Sánchez le ha pedido "lealtad" con el Gobierno ante el desafío territorial en Catalunya.

El presidente ha pedido al portavoz del PP, Rafael Hernando, que se comporte como un "partido de Gobierno" y deje que los reproches los haga Ciudadanos, aunque no ha citado expresamente al partido de Albert Rivera: "Le pido que sean tan leales con este gobierno como el PSOE fue con el Gobierno del PP", le ha dicho en referencia al apoyo que Sánchez brindó a Mariano Rajoy en la aplicación del 155 ante la declaración de independencia de Catalunya.

"Le animo a que hagan oposición, pero no hagan oposición a costa de debilitar a los ciudadanos", le ha dicho a Sánchez. "Este Gobierno no va a pedirle su apoyo, su lealtad. No sean leales con este Gobierno, pero séanlo con el Estado", ha expresado el presidente, que ha reprochado a los conservadores que su labor de oposición durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero recrudecieron el conflicto territorial. "Hagan una reflexión. La moción de censura supuso un cambio de época en la política española", ha remachado.

Hernando ha asegurado que Sánchez "ya ha empezado a pagar a algunos precios" a los que le apoyaron para llegar a Moncloa y se ha referido a su intención de modificar la Constitución, aunque en el Gobierno no creen que sea posible en esta legislatura; "a tergiversar las sentencias del Tribunal Constitucional", según ha dicho Hernando, y al cese de la supervisión previa de las cuentas de la Generalitat que ya estaba anunciada por Cristóbal Montoro. "Usted está dispuesto a usar la política penitencia para hacer política en favor de algunos", ha dicho sobre la intención del Ejecutivo de acercar a los presos independentistas a cárceles de Catalunya.

El último reproche de Hernando ha sido que Sánchez haya hecho "anuncios de incremento de gasto público": "No acabe como acabó Zapatero", ha avisado Hernando.

Sánchez también ha respondido al diputado de Compromís Joan Baldoví sobre financiación autonómica un día después de reconocer que no habrá un nuevo sistema de financiación autonómica esta legislatura sino "mejoras", a pesar de que un cambio del modelo, caduco desde 2014, es una de las reivindicaciones del PSOE en la oposición y de todos los presidentes regionales socialistas.

"Somos ambiciosos, pero realistas", le ha dicho el presidente a Baldoví. Sánchez ha asegurado que su intención es sentar las "bases" de ese sistema y que en la próxima legislatura pueda salir adelante la reforma completa.