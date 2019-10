Pedro Sánchez deja abiertos todos los escenarios en Catalunya tras reunirse con los líderes de la oposición

Pedro Sánchez deja todos los escenarios abiertos para responder a la situación en Catalunya. Tras reunirse con los líderes de la oposición, el presidente en funciones insiste en que el Gobierno actuará con "serenidad, firmeza y proporcionalidad"; pero no concreta qué medidas está dispuesto a adoptar ante la escalada de violencia en las protestas que considera se aplacarán "más pronto que tarde". "No vamos a sobreactuar, la moderación en la respuesta es otra forma de fortaleza", ha afirmado Sánchez tras esos encuentros en los que Pablo Casado y Albert Rivera le han reclamado la aplicación del 155 para destituir a Quim Torra.

El presidente en funciones ha comparecido en Moncloa pasadas las 21 horas, cuando comenzaban las cargas policiales en la tercera jornada de protestas en Catalunya, y ha empezado enviando un mensaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Su coordinación –ha dicho sobre el trabajo conjunto de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Escuadra– es la mejor respuesta a los extremistas violentos".

Nada más iniciar su intervención, ha asegurado que "el Gobierno contempla todos los escenarios y trabajará con tres principios: firmeza democrática, la unidad de los partidos políticos y la proporcionalidad". No obstante, no ha especificado qué plan tiene para contener la violencia, pese a que se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde se restablecerá la convivencia y la seguridad". "Unidad, sí, pero para hacer algo", le ha respondido Casado.

Sánchez ha enviado un mensaje a Torra, a quien ha exigido que condene la violencia en las protestas: "Tanto él como los miembros de su Gobierno tienen el deber político y moral de condenar sin excusas y sin paliativos, con máxima claridad y determinación el uso de la violencia en Catalunya". "Ningún gobernante puede camuflar su fracaso tras cortinas de humo y de fuego", ha avisado el presidente en funciones.

Preguntado por si el Ejecutivo tiene constancia de algún vínculo de Torra con la plataforma Tsunami Democràtic que impulsa las movilizaciones que acaban en disturbios, Sánchez ha evitado responder: "No puedo trasladar ninguna información". No obstante, ha advertido de que el Gobierno "empieza a saber quién está detrás" de ese movimiento.

La sensación de Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera al abandonar la Moncloa es que el presidente en funciones no prevé actuar por el momento. "No tiene previsto tomar ninguna medida excepcional", ha expresado el líder de Unidas Podemos. "No soy sospechoso de ser de Podemos, pero las sensaciones son compartidas", ha señalado el jefe de filas de Ciudadanos. "Le veo sobrepasado con los acontecimientos", ha expresado Casado, en una entrevista en Informativos Telecinco en la que ha señalado que "el Gobierno no está a la altura que se exige para garantizar el orden público y la seguridad". En el PP también han echado "en falta" que el socialista les indicara los "pasos a seguir".

PP y Ciudadanos reclaman el 155 ya

El presidente del PP ha planteado que se ponga en marcha la Ley de Seguridad Nacional así como la activación del 155 a través de un requerimiento a Quim Torra. En la misma línea se posiciona Rivera, que ve insuficiente la Ley de Seguridad Nacional para coordinar a los Mossos pero reclama "blindar" Catalunya y "cesar" al presidente catalán por "atacar al Estado" a través de la intervención con el 155.

Nada de eso está en la cabeza del Ejecutivo en este momento para dar respuesta a los altercados en Catalunya. "No se dan los supuestos", ha afirmado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. No obstante, fue el Gobierno el que elevó a la categoría de "violencia generalizada" las protestas del martes en Catalunya y ha reiterado que "todo está previsto y actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad", sin concretar más.

"Tenemos leyes garantistas, las premisas, los contextos que pueden justificar la aplicación de unas u otras leyes, la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional; pero lo que es muy importante es que los violentos y aquellos que amparan o jalean a los violentos sean conscientes de que van a encontrar la moderación como una forma de fortaleza –ha afirmado Sánchez–. No vamos a sobreactuar. Vamos a ser serenos, firmes y proporcionales en la respuesta".

Acusaciones de electoralismo

Los socialistas han puesto especial énfasis en la buena "coordinación" con los Mossos d'Escuadra, que era una de las preocupaciones antes de que comenzaran las protestas por la sentencia del procés. Por eso descartan por ahora que sea necesario usar la Ley de Seguridad Nacional mientras que para el PP serviría para dar "tranquilidad", según fuentes de la dirección del partido.

Casado ha utilizado la crisis catalana como arma electoral y se ha presentado como "la alternativa que garantiza el orden en las calles de Catalunya". El PSOE ha pedido a PP y Ciudadanos "lealtad" ante la situación en Catalunya, que no hagan electoralismo y les ha acusado de verse arrastrados por la "ultraderecha" de Vox.Sin embargo, el resto de formaciones creen que ha sido Sánchez el que les ha convocado para tener esa imagen sin trasladarles información sobre "los pasos a seguir", según los conservadores.

En la cúpula socialista muestran tranquilidad ante los acontecimientos, que aseguran que estaban previstos, e incluso en el equipo de Sánchez consideran que electoralmente les puede beneficiar. Sin embargo, en las filas del PSOE existe preocupación por los riesgos que puede encarnar que la situación se descontrole.