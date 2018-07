Pedro Sánchez anuncia una ley para prohibir futuras amnistías fiscales

Pedro Sánchez ha anunciado una ley para prohibir futuras amnistías fiscales. El presidente del Gobierno ha salido así al paso del reconocimiento de que incumplirá su promesa de publicar el listado de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy. El Ejecutivo llevará al Congreso un anteproyecto de ley para "prohibir futuras leyes de amnistía fiscal", según ha anunciado Sánchez en su comparecencia ante la Cámara Baja para esbozar las líneas generales de actuación de su Gobierno.

"Vamos a luchar contra el fraude y la elusión fiscal", ha asegurado Sánchez. El presidente se ha detenido en ese punto para explicar los motivos por los que finalmente no publicará ese listado. "El PSOE presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional por considerarla ilegal e injusta", ha dicho sobre la medida impulsada por Cristóbal Montoro en 2012 con la que, ha recordado, se recaudó solo la mitad de lo estimado inicialmente: "Además de ser un fracaso moral lo es también desde el punto de vista recaudatorio".

"Ya cuenta con una sentencia dura, durísima, por parte del Tribunal Constitucional, que declaró nula la amnistía y se pronunció sobre la irretroactividad", ha continuado Sánchez antes de asegurar que "desgraciadamente, no se puede revisar y no podemos modificar un pasado ya sentenciado". Sánchez se ha acogido al artículo 9.3 de la Constitución para justificar que no publicará la lista, pese a lo prometido. "Ya me gustaría", ha apostillado antes de anunciar que el Gobierno sí puede "evitar futuras amnistías".

Para ello presentará un anteproyecto de ley de prevención y lucha para perseguir defraudadores que, entre otras medidas, servirá para "prohibir futuras leyes de amnistía fiscal".

Franco fuera del Valle de los Caídos, "en breve"

Sánchez también ha prometido que la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos será "en breve, en muy breve espacio de tiempo". Es la primera vez que Sánchez hace esa promesa en sede parlamentaria y lo ha hecho en un momento en el que su Ejecutivo había admitido las dudas sobre llevarlo a cabo en el mes de julio, como inicialmente pretendía La Moncloa.

"La decisión política es firme: vamos a proceder a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Su materialización será en breve, en muy breve espacio de tiempo", ha expresado: "Nuestra democracia tendrá símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separe".

Durante su intervención, Sánchez ha repetido algunos de los anuncios que ya habían hecho previamente los miembros de su Gabinete. Entre ellos ha aprovechado su comparecencia para hacer un alegato de su "Gobierno feminista" y ha reiterado su intención de modificar el Código Penal para mejorar la tipificación de los delitos de violencia sexual para evitar sentencias como la de la manada.

"Si no dice que sí, es que no"

"Si dice que no, es que no; y si no dice que sí es que no", ha repetido Sánchez, que ha asegurado que "España debe tener las calles libres de manadas". "El miedo es la antesala de la dominación. No hay derecho a que ellas sientan miedo en la España del siglo XXI", ha afirmado.

El presidente ha recordado la intención de los socialistas de dotar de formación en violencia machista para jueces y fiscales. Previamente había anunciado que intentará revocar el cambio legislativo por el que el PP impuso plazos máximos a la instrucción de las causas judiciales: "La necesidad de una justicia ágil no puede precipitar la instrucción de las causas como antesala de la impunidad".

Sánchez ha comparecido en el Congreso apenas 12 horas después de que el Gobierno se llevara un varapalo con la derrota en la votación para la renovación de RTVE por dos ausencias y dos votos fallidos. "Ayer no salió adelante la renovación del consejo y lo lamento de verdad", ha reconocido el presidente, que ha agradecido a los grupos que apoyaron el decreto para el cambio en la dirección de la corporación y ha pedido a la Cámara que avale el paso que se abre ahora para el cambio: el Gobierno propondrá un administrador único.

Sánchez ha cargado contra PP y Ciudadanos por mantener el "bloqueo" de la renovación de RTVE a través de un concurso público y, especialmente, contra el anterior consejo de la corporación por el "intervencionismo y la manipulación". También ha acusado de tener "bloqueada" la RTVE durante siete años y ha advertido de que debe adaptarse a los nuevos tiempos y a la competencia de nuevas plataformas, como Netflix o HBO. "Lo que mas preocupa al gobierno es la viabilidad de RTVE", ha afirmado.

Más dinero para las comunidades: "Dialogar no es ceder"

El presidente ha expuesto las líneas generales de su "agenda del cambio" que, según ha dicho, girarán en torno a cuatro ejes fundamentales: consolidar el crecimiento económico y la creación empleo digno; avanzar hacia la igualdad y la cohesión social; fortalecer la democracia y la cohesión territorial pasando por "sentar las bases" para superar la crisis territorial de Catalunya y el fortalecimiento de la posición de España en la UE y en el mundo.

Sánchez ha asegurado que "España crece", pero que lo hace por la "presión fiscal" sobre los trabajadores y la clase media. También ha explicado que el Gobierno ha conseguido flexibilizar la senda de déficit que impone Bruselas y que de las "cinco décimas adicionales" dos irán a parar a las comunidades autónomas, lo que supone un "margen fiscal adicional" de 2.400 millones de euros de margen fiscal adicional. El Gobierno va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 19 de julio y el 20 de julio el Consejo de Ministras aprobará esos nuevos objetivos.

A pesar de que ha asegurado que el conflicto territorial en Catalunya es uno de los principales desafíos de España, Sánchez le ha dedicado apenas tres minutos cuando llevaba más de una hora de intervención. Ha defendido la posición de diálogo entre administraciones y se ha felicitado por la reactivación de las comisiones bilaterales entre Catalunya y el Estado: "Dialogar no es ceder", ha comenzado.

"El Gobierno está dispuesto a abrir un diálogo franco y directo", ha dicho Sánchez, que considera que la "recuperación de la normalidad institucional" será una "salida". Sánchez ha admitido que es una "carrera de fondo" en la que no habrá una "solución fácil ni rápida" por lo que ha pedido "templanza, sentido de estado y generosidad por parte de todos". "No debemos pensar en lo que podemos perder sino ganar los ciudadanos a los que representamos", ha zanjado el presidente sobre este asunto en el que ha puesto el énfasis en lo que están "dispuestos a acordar" y no en base "a lo que estamos dispuestos a renunciar".

Además de reiterar los principales anuncios que hicieron sus ministros en las comparecencias celebradas durante las dos semanas anteriores, como el impuesto a la banca, la recuperación de la universalidad de la sanidad o el plan de alquiler, Sánchez ha anunciado un "plan de choque para el empleo juvenil" que supondrá una revisión de los contratos de relevo y prácticas, una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, la creación de estatutos del becario y la eliminación de prácticas extracurriculares.

Becas en función de la renta

Tras abordar la "revolución ciudadana" que, a su juicio, supone la transición ecológica de la economía, Sánchez se ha comprometido "no solo a recuperar, reconstruir sino fortalecer el estado del bienestar para dar dar una respuesta equitativa a las desigualdades" y se ha referido en concreto a las pensiones. "El Gobierno tiende la mano a todos los grupos para construir un nuevo Pacto de Toledo. La sociedad no entiende la incapacidad de llegar a acuerdos", ha aseverado.

"La mayoría de la sociedad nos ha trazado un camino actualización de las pensiones conforme al coste de la vida –ha dicho en referencia a las masivas movilizaciones de los jubilados en los primeros meses del año–. Confío en que una mayoría se sume a esa propuesta". También ha recordado la decisión del Ministerio de Sanidad de eliminar los copagos farmacéuticos.

Ha dedicado varios minutos de su discurso a la infancia y ha reivindicado la creación del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que ya ha puesto en marcha el programa Veca, con el que ha duplicado los fondos para comidas y campamentos para menores en peligro de exclusión. "Toda pobreza es una infamia pero la infantil es sencillamente inaceptable. no podemos aceptar –ha expresado–. El fracaso en la infancia no es el fracaso de ese niño o esa niña es el fracaso de la sociedad".

Sobre educación, Sánchez ha reiterado las intenciones de la ministra, Isabel Celáa, de eliminar la religión del currículum académico y la incorporación de una asignatura de valores cívicos y se ha mostrado contrario a la "segregación escolar". También ha prometido "aumentar la cuantía de las becas de los alumnos con menor nivel de renta".