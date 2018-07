El Gobierno admite problemas legales aún sin resolver para sacar a Franco del Valle de los Caídos

El Gobierno admite que aún no tiene las "garantías legales" para sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caído. El Ejecutivo aún busca la fórmula jurídica para cumplir con el mandato del Congreso para retirar los restos del dictador que podría demorarse más allá de julio que era la apuesta inicial de Pedro Sánchez.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconoció en una entrevista en El Mundo que "no puede precisar cuándo será" la exhumación del dictador. El presidente aseguró a los periodistas que les "pillaría trabajando" y en Moncloa fijaron el mes de julio como objetivo. Ahora en el Gobierno admiten que ese plazo puede demorarse.

La portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celáa, tampoco ha podido precisar cuándo está previsto llevar a cabo la exhumación, aunque en una entrevista en RNE ha dicho que la intención "existe y es presta". La ministra ha señalado que es una cuestión "compleja" que hay que afrontar con "todas las garantías jurídicas".

El Gobierno sigue buscando esa fórmula jurídica con la que ejecutar el mandato que llegó al Ejecutivo en 2017 a través de una proposición no de ley aprobada en el Congreso. El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, tampoco ha fijado un horizonte temporal para la retirada de los restos.

A su llegada la reunión de la Ejecutiva del PSOE, Martínez ha explicado que se está llevando a cabo un "estudio jurídico a fondo". "En el momento en el que se tengan despejadas las cuestiones jurídicas se avanzará", ha agregado el responsable del área dependiente del Ministerio de Justicia.

Martínez ha reconocido al igual que hizo Ábalos que "parece ser que sí" hay problemas con la familia del dictador. El Gobierno tenía la determinación de llevar a cabo la exhumación aunque no contara con el visto bueno de la familia. Justicia trabaja en varios informes en función de los escenarios, tal y como publicó eldiario.es. "Están encima de la mesa todas las opciones", ha zanjado Martínez. No obstante, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el 'no' de la familia "no es el matiz más complejo" y que el problema reside en hallar la fórmula jurídica más conveniente.