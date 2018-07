El PSOE no contempla "a día de hoy" una investigación por las presuntas irregularidades fiscales de Juan Carlos I

El PSOE quiere escuchar al director del CNI, Félix Sánz Roldán, por el escándalo de las grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que involucra al rey Juan Carlos I en presuntas irregularidades fiscales. Esa es, por el momento, su única exigencia y no contempla "a día hoy" apoyar la creación de una comisión de investigación sobre el asunto, como pide Unidos Podemos, ni defender que la agencia Tributaria inicie una por su cuenta.

"A día de hoy y pendiente de que comparezca el director del CNI no vemos otra iniciativa más que esta y no vemos la comisión de investigación", ha afirmado el secretario de organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva. Sánz Roldán también está involucrado en la polémica porque Corinna le acusó de presiones en su conversación con el comisario Villarejo,

"El procedimiento de comparecencia se hace dentro del cauce normalizado. Lo que es asbsurdo es pensar que cualquier provocación o invitacion corresponda a actuar como quien lo plantee. Estaríamos a merced de cualquier interés", ha apostillado el dirigente socialista y ministro de Fomento.

El PSOE ha asegurado que la comisión de investigación no debe ser "la primera medida" y que debe ponerse en marcha cuando hay "indicios". Ábalos ha insistido en que primero los grupos deben escuchar al director del CNI, aunque sea a puerta cerrada.

Ábalos ha sostenido que se limita a apoyar la posición del Gobierno, que plantea como respuesta la comparecencia del director del CNI. "Primero vamos a atender la comparecencia y después a ver si se toma alguna medida", ha expresado. No obstante, la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celáa, aseguró sobre las grabaciones que han propiciado esta situación que son "antiguas". "Ni las contemplamos", dijo.

Preguntado por la negativa del Gobierno de Sánchez a publicar el listado de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal en 2012, Ábalos ha asegurado que el presidente anunciará alguna "iniciativa en ese sentido" en su comparecencia en el Congreso este martes. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que no encontraban "la capacidad jurídica para cuestiones que se hayan efectuado con anterioridad", es decir, que no se pueden publicar con carácter retroactivo, algo en lo que ha coincidido Ábalos.