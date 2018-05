Podemos cree que las "cloacas intensifican su trabajo" contra ellos para tapar asuntos como la detención de Zaplana

"Han detenido a Zaplana por corrupción, un exministro de Aznar. Quizás por eso las cloacas del Estado están intensificando su trabajo, porque ya no hay forma de tapar la corrupción del PP", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

Podemos lleva días denunciando que la polémica por la compra de un chalé de más de 600.000 euros por parte de Montero y su pareja, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es fruto de una campaña de "persecución y acoso" orquestada por las "cloacas del Estado" que quieren destruir a este partido y a sus líderes.

En este sentido, la portavoz ha manifestado que el hecho de que, a su juicio, sea cada vez más difícil "tapar a corrupción del PP", como demuestra esta última detención, es el motivo por el cual las "cloacas" han intensificado su "persecución mediática" a Podemos.

"TODO TIENE UNA EXPLICACIÓN"

También ha señalado esta relación el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien ha asegurado que el acoso "inédito" a las "familias" de Iglesias y Montero "tiene una explicación", que no es otra, a su juicio, que la detención de Zaplana, según sugiere en la foto que ilustra el mensaje que ha difundido en la red social Twitter, recogido por Europa Press.

"Nunca habíamos visto a los sicarios de las cloacas tan desatados y una persecución tan salvaje. Conmociona y sorprende, pero en la vida todo tiene una explicación", asegura en su 'tuit', que acompaña de una foto con dos titulares, informado de la detención del exministro y también de la imputación del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, por posible prevaricación y malversación.

"Otro exministro del PP que pasa por los calabozos. Eduardo Zaplana ha sido investigado por la operación Lezo, y ahora es detenido por de blanqueo de capitales y fiscal", ha afirmado por su parte el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Sobre la detención Zaplana también se ha pronunciado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra. "No me parece sorprendente, pero me alegra que se sigan conociendo los casos de corrupción del PP y espero que en no demasiado tiempo les podamos sacar del Gobierno, que es lo que tenemos que hacer", ha defendido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

"El PP ha demostrado sobradamente que tiene un funcionamiento mafioso, que es una estructura que ha funcionado expoliando y parasitando las instituciones de todos y todas. Me parece una consecuencia directa de la gestión que ha hecho Zaplana. Ya salía en esas conversaciones con Ignacio González, diciendo a qué fiscal anticorrupción tenia que poner el señor Catalá", ha ahondado.