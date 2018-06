Podemos denuncia "el sesgo machista de la Justicia" y pide una ley integral

Podemos ha denunciado el "sesgo machista de la Justicia" que desprende la libertad provisional para los miembros de La Manada, ha respaldado las movilizaciones convocadas mañana y ha anunciado que presentará en una ley integral contra las violencia sexuales para aumentar la protección de las víctimas.

Así lo han avanzado en rueda de prensa en el Congreso la secretaria de Igualdad y Feminismos de Podemos, Sofía Castañón, y la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, tras criticar la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar prisión provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco condenados por un delito de abusos sexuales con prevalimiento en los Sanfermines de 2016.

Según Castañón, es una decisión judicial sorprendente y, aunque Podemos defiende la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme y considera que la prisión provisional debe ser una excepcionalidad, sostiene que en este caso debía haberse aplicado a los condenados ya que no existen garantías de que no habrá reiteración del delito.

"Estamos estremecidas y asustadas por el precedente que pueda sentar", ha dicho Ángela Rodríguez, quien ha avanzado que en la proposición de ley para la erradicación de las violencias sexuales que presentará Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea incluirán medidas para proteger a las víctimas de estos delitos.

En este sentido, ha recordado que Unidos Podemos ya pidió que el Pacto de Estado no sólo se contemplara las medidas de protección y ayudas cuando se trata de agresiones en el ámbito de la pareja, sino también para las víctimas de cualquier violencia sexual.

Algo que, según afirman, tampoco tiene en cuenta la primera ley que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al Congreso para aumentar la formación y reforzar los juzgados especializados en violencia de género, pero sin ampliar sus competencias.

La propuesta que presentará Unidos Podemos intentará solucionar esa laguna y propondrá también reformas en el Código Penal para los delitos contra la libertad sexual con el fin de que no haya distinción entre agresión y abuso sexual basada en la violencia.

"El silencio no puede ser una forma de consentimiento", ha subrayado Ángela Rodríguez.

Muchos otros dirigentes de Podemos se han lanzado en las redes sociales a criticar esta decisión judicial y llamar a la movilización en las calles.

Una de ellas ha sido la portavoz en el Congreso, Irene Montero.

"Que quede claro, se pueden hacer cosas de inmediato: más medios, formación específica y juzgados especiales que incluyan las violencias sexuales como violencias machistas. Es la ONU quien exige acabar, como pedimos las feministas, con el sesgo machista en la justicia", ha afirmado en Twitter.

"Lección aterradora para un país donde esta sentencia suena a siglo pasado. Qué vergüenza, qué rabia. La España que ya somos no se va a resignar", señala Íñigo Errejón.