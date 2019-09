Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Errejón estudia concurrir a las elecciones con lista propia"; "La violencia machista enfrenta a PP y Vox. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se enfrentó ayer en plena calle al portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, tras exhibir este unapancarta en la que se negaba la violencia machista, durante el homenaje a una víctima"; "Merkel lanza 40.000 millones para una revolución verde"; "El hambre pone Argentina en alerta"; "Cultura retira fotos de tallas en restauración la protesta de las cofradías"; "Sánchez dice que "no dormiría por la noche" de haber aceptado las "imposiciones" de Iglesias"; "La economía mundial crece a su nivel más bajo en una década"; "Una extinción masiva afecta a las aves más comunes"; "Amazón hará los repartos con 100.000 vehículos ecológicos".

EL MUNDO: "Sánchez maniobra para subir las pensiones antes del 10-N. Cuatro días en Nueva York para arrancar la campaña. Más de cien mil ciudadanos piden no recibir propaganda electoral"; "Libertad de movimientos en horas de voluntariado. Iñaki Urdangarín salió ayer por primera vez de la cárcel de Brieva (Ávila) para hacer labores de voluntariado en el centro Hogar Don Orione"; "El PSC entra en el consejo de Diplocat, órgano clave del 1-0. Empresarios piden a Torra que acepte la sentencia y no movilice a la población"; "La OCDE pronostica el menor crecimiento desde la crisis"; "Ana Julia mató con alevosía a Gabriel, pero no se ensañó"; "Una fotografía de Trudeau maquillado de negro pone en peligro su reelección"; "Griezmann negoció 14 millones en comisiones para su familia y un mediador".

LA VANGUARDIA: "El mundo registrará este año el menor crecimiento en una década"; "Primera salida de prisión en año y medio. Iñaki Urdangarin salió ayer de la cárcel de Brieva por primera vez en año y medio"; "Ana Julia Quezada, declarada culpable de asesinato con alevosía"; "Sánchez confiesa que "no dormiría tranquilo" con Podemos en el gobierno"; "Brad Pitt: "Quizás me hice actor para explorar más emociones""; "Ayuntamiento y Sagrada Familia negocian sobre la nueva fachada"; "Los recortes de Cultura abocan al MNAC a la precariedad".

ABC: "Ana Julia, primera mujer abocada a la prisión permanente. El jurado hace suya la tesis del fiscal y concluye de forma unánime que Quezada asesinó a Gabriel con alevosía, sin apreciar atenuantes".

EL PERIÓDICO: "Avisos de peligro para la economía mundial. La OCDE prevé el peor dato desde la crisis"; "Primera salida de Urdangarin"; "Sánchez: "No dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno""; "Ana Julia asesinó con alevosía al niño"; "El Cercle reclama a Torra que abandone el rupturismo"; "El Barça venderá jugadores para lograr unas cuentas récord".

EL CORREO: "Urdangarin vuelve a sonreír. Se muestra "risueño" en su primer día fuera de la cárcel para trabajar en un centro de discapacitados"; "El cambio fiscal que beneficia al Athletic irrita al PSE, que exige al PNV su anulación"; "Ana Julia Quezada mató con alevosía al niño Gabriel, según el jurado"; "Enfrentamiento en plena calle de PP y Vox por la violencia machista".

LA RAZÓN: "Barones del PP exigen cambios: "Ni toreros ni tertulianos en las listas"; "Urdangarin tendrá 36 días de permiso al año a partir del 28 de noviembre"; "Sánchez confiesa que "no podría dormir" si fuera presidente con Podemos"; "El TSJC aplaza el juicio de Torra a octubre"; "Ana Julia mató al pequeño Gabriel con alevosía pero sin ensañamiento".