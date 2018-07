Sáenz de Santamaría: La prioridad no puede ser el acercamiento de los presos

La candidata a la presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que "la prioridad" del Gobierno central no puede ser el regreso a casa de los presos de ETA, sino la vuelta al País Vasco de quienes fueron "expulsados al exilio" por la amenaza terrorista.

Así lo ha manifestado hoy en un acto de homenaje organizado por el PP al edil de este partido en Ermua asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, que ha tenido lugar en este municipio vizcaíno.

Frente a una fotografía con el rostro del edil, Sáenz de Santamaría ha apuntado que, aunque ETA ha sido "derrotada", el trabajo "no ha acabado" y es preciso ahora "derrotar definitivamente el discurso de ETA, para construir un relato veraz y justo de lo que ocurrió".

"Durante décadas, miles de personas tuvieron que abandonar Euskadi expulsados por el odio y las amenazas. ETA asumió pueblo a pueblo el empeño de eliminar a los no nacionalistas y callar el pensamiento libre... No podemos permitir ahora que alguien se olvide de ellos y que se les excluya del relato de la verdad", ha recalcado.

Antes de participar en una ofrenda floral en recuerdo de Blanco, la exvicepresidenta del Gobierno ha señalado que, aunque "muchas voces instan al olvido", su partido "no va a olvidar" a las víctimas y continúa "comprometido con mantener vida su voz y reivindicar su dignidad".

En un discurso en el que se ha emocionado, Soraya ha recordado el momento en el que, en julio de hace 21 años, el conductor del autobús en el que volvía a casa tras realizar un examen de oposición comunicó a los pasajeros que Miguel Ángel Blanco había sido asesinado. "Ese día asumí un compromiso político, de defensa de España", ha recordado.

En el mismo acto, la hermana de Miguel Ángel y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha incidido en que "no puede haber ninguna medida de gracia" para los miembros de ETA que ni han pedido perdón ni pretenden colaborar con la justicia.

Asimismo, ha indicado que "la batalla hay que darla en las escuelas, porque me preocupa que muchos jóvenes no sepan quién es ETA y no podemos olvidar 50 años de azote del terrorismo", ha reivindicado.

Por su parte, Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, ha advertido de "la confluencia entre el PNV y la izquierda abertzale" al considerar que estas formaciones emprenderán "una ofensiva nacionalista para construir un País Vasco en el que no quepa todo el mundo".

Alonso ha señalado que, después de que la banda terrorista ha dejado de matar, "la batalla no se ha terminado" porque, aunque está "derrotada, el relato de los fanáticos nos lo quieren colar", desde instituciones vascas o centros educativos. "Quieren contar que aquí hubo un conflicto. Y no lo vamos a permitir", ha dicho.